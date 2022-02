Letícia Guimarães adota as frutas no cardápio para espantar o calorão - Daniel Pinheiro/ Divulgação

Publicado 13/02/2022

Rio - Além da praia, piscina ou até mesmo aquele chuveirão, as frutas podem ser um boa aliada na hora de espantar o calor deste verão. Como se não bastasse, elas ainda dão uma forcinha quando o assunto é boa forma, já que são super saudáveis, e auxiliam na perda de peso.

"As altas temperaturas do verão e o alto índice de umidade do ar facilitam a desidratação, por isso os alimentos refrescantes como kiwi, acerola, limão, mamão, goiaba, melão, melancia, morango, laranja e tangerina devem ter a preferência devido ao alto índice de água em suas composições. Essas frutas possuem potente efeito antioxidante atuando contra os danos causados pela excessiva formação de radicais livres vindos da exposição solar. Sem contar que são ricas em água atribuindo efeito hidrante essencial", comenta a nutricionista Giulia Novis.

Além de seus benefícios para a saúde, as frutas ainda ajudam a eliminar aqueles quilinhos a mais. "É uma boa pedida para iniciar aquele projeto de perder aqueles quilos a mais que ganhamos no final do ano. Essas frutas apresentam muitas fibras e carboidratos de baixo ou médio índice glicêmico capazes de garantir sua saciedade e deixar bem nutrido. Aproveite as frutas e tudo que elas podem oferecer. Faça sucos, salada de frutas, picolés saudáveis, misture com iogurte, chia ou coma pura mesmo", ensina a profissional.

Rainha da Inocentes de Belford Roxo e musa da São Clemente, Letícia Guimarães já se rendeu as delícias refrescantes. "Perco peso com muita facilidade e, como sou personal, meu gasto calórico e a perda de sudorese são altos. Tenho sempre alimentos ricos em fibras e água ou água de coco na bolsa, já que tenho que beber seis litros por dia. Amo frutas, especialmente mamão, uva e morango. Também costumo inserir sucos variados no cardápio. Não só pelo sabor, mas pelos benefícios que as frutas apresentam".

Confira algumas receitinhas para se refrescar neste verão:

Sorvete de morango

Ingredientes:

- 1 banana madura congelada

- 4 morangos

Modo de preparo: Bata tudo no liquidificador até obter uma consistência cremosa.





Suco bronzeador

Ingredientes:

- 1 maçã

- 2cm de gengibre

- 2 rodelas médias de beterraba crua sem casca

- 2 talos de aipo

- 2 folhas de couve

- 200ml de água de coco

Modo de preparo: Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter uma consistência homogênea.



Suchá verde

Ingredientes:

- 1 sachê de chá verde sem açúcar

- 1 kiwi sem casca

- Suco de 1 laranja

- 10 folhas de hortelã

- 2 folhas de couve

Modo de preparo: Prepare o chá em água fervente e espere esfriar. Em seguida, bata todos os ingredientes no liquidificador até obter uma consistência homogênea.