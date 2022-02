Virginia Fonseca e Camila Loures - Érica Fonseca/ Divulgação

Rio - Dois fenômenos da internet, Virginia Fonseca e Camila Loures comandam a segunda temporada do 'PodCats', que vai ao ar no Youtube, às 20h, todas as terças e quartas. O programa caiu nas graças do público e já teve entre os convidados Anitta, Rafa Kalimann, Gkay e Juliette. As entrevistas sempre são recheadas de bom humor e boas fofoquinhas, do jeito que o povo gosta.

"Eu e a Camila nos juntamos pra fazer a primeira temporada acontecer, tipo do nada, e deu muito mais que certo! A audiência e toda a repercussão foi surpreendente graças aos nossos fãs e seguidores. Decidimos seguir com uma nova temporada, o pessoal pediu muito novos convidados, mais entretenimento, risada e fofoca. Não teve como dizer não", brinca Virginia.

As duas, inclusive, estão cada vez mais desenvoltas no quesito 'apresentadoras'. "Acho que aprendemos muito com a primeira temporada! Agora não é mais uma novidade pra nós, né? Mas a nossa proposta sempre foi fazer algo espontâneo, leve e divertido. Sem ser necessariamente uma entrevista, mas um bate-papo descontraído", avalia Camila.

Quase 20 convidados já passaram pelo 'PodCats' desde a estreia e Virginia confessa que é difícil escolher o mais marcante de todos. "Cada convidado tinha uma pegada e história diferente pra contar. Anitta e Juliete são fenômenos, teve a participação do Leonardo com a Poliana e Joseph (Zé Felipe), e da Gabi Brandt que foi uma exclusiva, e bombaram bastante também. Mas, olha, é difícil escolher só um mesmo, principalmente dessa segunda temporada, porque tem muita gente bacana pra bater papo".



Camila tem a mesma dificuldade ao relembrar o momento mais especial do programa. "Nossa! Acho difícil citar um momento específico que seja mais marcante, mas acho que posso falar de quando atingimos 1 milhão de seguidores no Instagram e comemoramos no ao vivo! Foi muito especial! Também foi incrível quando atingimos 290 mil visualizações simultâneas no ao vivo! Muito feliz por ter tanta gente acompanhando nosso trabalho".



Vida pessoal

Mãe de Maria Alice, de oito meses, Virgina não esconde o desejo de engravidar novamente em breve. "Olha, a expectativa é grande, viu? Eu estava com o chip anticoncepcional, que é muito seguro, então não tive isso ainda. Mas, estamos planejando tudo, ainda mais agora que não vai ter o casamento. Espero logo ter boas notícias pra vocês!", destaca ela, que se declara uma mãe bem coruja. "Sou babona mesmo, assumo! Eu amo minha filha, ela é a razão da minha vida. Tudo fez sentido depois que eu conheci a Maria Alice. Ela é tão esperta, acho que vai dar trabalho, viu? A família toda mima ela".

Casada com Zé Felipe, filho do cantor Leonardo, a digital influencer fala sobre a relação dos dois. "Nossa, eu e Joseph nos damos bem demais, graças a Deus. Vou te falar que têm momentos de tensão no nosso relacionamento também, mas o nosso jeito é parecido, sabe? Temos pensamentos, planos e metas semelhantes, então tudo fica mais fácil", conta. Ela também diz não ligar para as curiosidades das pessoas em relação a sua vida pessoal. "De jeito nenhum, eu trabalho compartilhando a minha vida e rotina. Isso faz parte, minha família faz parte disso por mais que eu publique só uma parte do que acontece".



Assim como Virginia, Camila Loures é do tipo que mostra seu dia a dia nas redes sociais. Ela, inclusive, garante ser do mesmo jeitinho longe das câmeras. "Exatamente a mesma pessoa. Sou brincalhona, sou super carinhosa com meus amigos e minha família, vivo zoando eles", diverte-se. Quando o assunto é 'status de relacionamento', a youtuber e cantora confessa: "Estou solteira! Livre, leve e solta".

Big Brother Brasil

Camila Loures revelou que foi convidada para participar do 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo; ela chegou a fazer a entrevista, mas acabou não entrando na casa mais vigiada do Brasil. Questionada se toparia viver a experiência, caso surgisse um novo convite, a cantora faz mistério. "Acho difícil dar uma resposta definitiva pra isso agora, (risos)! As coisas acontecem no tempo certo e, naquela época, quando recebi o convite, fiquei muito animada com a possibilidade! Mas agora estou cheia de projetos novos e novidades incríveis, então não sei".

Por outro lado, Virginia Fonseca já manifestou vontade de participar do reality. A loira ainda entrega se seria uma boa jogadora. "É clichê falar isso, mas eu seria do jeito que eu sou. Acho que me entregaria pra ir com tudo!", frisa.

Agenda cheia

Além do PodCats, Camila está trabalhando em vários projetos profissionais e avisa que tem novidades chegando em breve. "Tenho muita coisa legal pra lançar esse ano! Podem esperar novidades! Novos projetos, músicas novas, muitos convidados maravilhosos no 'PodCats' e muitas parcerias incríveis", comenta ela, que revela como consegue conciliar a carreira de apresentadora, cantora e youtuber. "Eu amo muito tudo que faço e sempre estou aberta a novos desafios. Sou muito grata porque a internet me possibilita explorar todos meus lados e sempre acabo descobrindo uma paixão em algo novo. É corrido, às vezes, a rotina é insana, mas eu amo!".

O 'corre' de Virginia é o mesmo. A loira confirma que é difícil conciliar as funções de mãe, esposa, empresária, digital influencer e apresentadora. "É cansativo, mas acredito que o segredo de tudo é amar o que eu faço e lembrar do que passei pra chegar aqui. Com certeza o que mais me ajuda é minha família, eles me dão muita força pra continuar e me dedicar ainda mais".