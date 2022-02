Flávia Pavanelli retira preenchimento labial - reprodução do Instagram

Publicado 21/02/2022 20:18

Rio - Lábios volumosos como os de Angelina Jolie já foram queridinhos da mulherada. Com isso, o preenchimento labial ganhou destaque quando o assunto era procedimento estético. Mas, ao que tudo indica, isso está mudando. É que Kylie Jenner e Flávia Pavanelli são algumas famosas que optaram por deixar a boca menor e 'mais natural'. Segundo o cirurgião plástico Dr. Luiz Haroldo Pereira, essa moda pode pegar. "Poderá realmente haver uma tendência agora de retirada. O país evolui, todo mundo evolui e a moda também. Então, se a moda era de colocar lábios muito grandes e exagerados, pode ter uma tendência de tentar reduzi-los", avalia.

O profissional explica que existem diferentes métodos de preenchimento labial e, de acordo com eles, pode ser mais fácil ou difícil retirar do produto para ter esse efeito mais 'natural'. "Várias técnicas estão sendo utilizadas, algumas são maléficas, por exemplo, quando se coloca produtos sintéticos, que é difícil de ser removido. Para retirá-los é necessário fazer cirurgias, com cortes e nunca são retirados totalmente, deixando resultados assombrosos e de difícil solução. Os preenchimentos mais procurados são os de ácido hialurônico e não há contraindicação. Então, se tiver algum problema, colocar em excesso, após 8 meses a um ano, ele é totalmente absorvido pelo corpo. E se você colocou ácido hialurônico, aumentou um pouco mais do que queria, outra solução é usar hialuronidase, que é uma enzima que destrói o ácido hialurônico. Assim, você consegue fazer a redução", explica.

Usar gordura de outra parte de corpo é mais uma das opções. "Pode também usar gordura. É de minha preferência, porque é um produto natural. Ele é extraído através de uma micro lipoaspiração, é preparado, lavado em soro fisiológico e uma pequena quantidade é colocada nos lábios por aumentar o 'vermelhão' ou, muitas vezes, colocado acima dos lábios para tirar aquelas rugas finas", afirma Dr. Haroldo, que completa: "O hialurônico é de boa qualidade e é bem tolerado pelo corpo humano; a gordura é de muito melhor qualidade. O procedimento é feito normalmente com anestesia local e pode ser realizado em ambientes ambulatoriais, tipo consultórios, porque é um pequeno procedimento".

O cirurgião plástico ainda faz um alerta para quem deseja se fazer preenchimento labial. "O cuidado é sempre não exagerar na quantidade do produto. Se colocar grandes quantidades, realmente, vai ficar deformado. As pessoas vinham em busca daquele excesso, aquelas bocas 'bocudas' e ninguém quer mais isso aí. Hoje se tem a preocupação de ter uma boca mais natural, que é de muito melhor aceitação para o paciente e para as pessoas que são próximas. E esses procedimentos podem ser feitos ou desfeitos por um cirurgião plástico ou um bom dermatologista", destaca.

Redução do preenchimento

A atriz e influenciadora Flavia Pavanelli, de 23 anos, decidiu remover o preenchimento labial e mostrou o resultado na última quinta através do Instagram Stories. Ela ainda explicou o motivo de reverter o procedimento. "Eu retirei todas essas 'bolhas' da parte de dentro do lábio... eu amo bocão, desde que seja com naturalidade. Não estava sendo muito meu caso, já que esse preenchimento não estava no lugar certo em mim".