Jade Picon ditou moda ao usar o Bucket hat no BBB 22 - reprodução da TV Globo

Publicado 20/03/2022 05:00

Rio - Sucesso nos anos 1990 e 2000, o bucket hat voltou com tudo. Trata-se daquele modelo de chapéu usado por pescadores. Com uma pegada mais divertida e em diferentes tecidos, o acessório chamou a atenção ao ser usado por Jade Picon no 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo. No reality show, Bárbara e Eslovênia também aderiram à peça no visual. Fora da casa mais vigiada do Brasil, outras famosas como Bruna Marquezine, Sasha Meneghel, Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, já desfilaram por aí com a tendência.

Consultora de moda e imagem, Sophia Marins fala sobre o acessório, que é um sucesso. "O bucket hat era um item do dia a dia usado por pescadores, mas nos anos 90 e no começo dos anos 2000, o chapéu se tornou uma tendência que conquistou muita gente e começou a ser visto como um acessório usado por pessoas com estilo e senso de moda. Assim como a maioria das tendências, o bucket hat ficou deixado de lado por um bom tempo, mas de uns anos para cá, mais ou menos desde 2018, voltou com tudo", explica.

A profissional ainda conta quais os modelos estão em alta. "Vimos o bucket hat bombar no 'BBB'. A Jade Picon usou um com estampa de vaquinha e outro de crochê com flores, a participante Bárbara chegou a usar um de tie dye. Então, podemos afirmar que esse chapéu com diversas estampas é o modelo que está mais em alta e fazendo sucesso. Além desses, existem também os de oncinha, xadrez, com carinhas, borboletas e variados desenhos bordados".

Como usar

O bucket hat é versátil e pode ser usado em diferentes ocasiões. "É uma peça acessível para todos, também podendo ser usado em diversas ocasiões, seja para ir à praia, para shows e festivais, que estão voltando, ou até mesmo para bater perna na rua. Há diversos tipos desse chapéu. Os coloridos e estampados podem conversar mais com quem tem um estilo menos básico. Já os em tons neutros se encaixam melhor para quem tem um estilo mais minimalista", ensina Sophia. "Vale para os mais jovens, mais velhos e pessoas de todos os sexos. Não tenha medo, apenas use e ouse", reforça a consultora de moda.

Sophia ainda dá dicas de como usar o acessório. "Por conversar com diversos estilos, o bucket hat pode ser utilizado, por exemplo, para dar um up em um dia básico. Para quem estiver usando só uma calça wide leg, uma regata branca e um tênis, o chapéu, que pode ser estampado ou colorido, é capaz de deixar visual mais arrumado. Para quem tem um estilo mais romântico, o acessório também pode ser usado. Indico um modelo em tons pasteis, que conversam com esse gênero. Já que é um acessório que está bombando e pode ser facilmente encontrado em diversas cores, o chapéu pode servir como um ponto de luz num look monocromático. Quando está usando peças e calçados pretos, por exemplo, usar esse chapéu na cor rosa dá um ar mais fashionista, tirando o ar simples da produção".