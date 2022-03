Gabi Martins - Trumpas/ Divulgação

Gabi MartinsTrumpas/ Divulgação

Publicado 06/03/2022 05:00

Rio - O sucesso de Gabi Martins, de 25 anos, é inegável. A cantora acumula mais de 12 milhões de seguidores no Instagram, 77 milhões de visualizações no Youtube e uma legião de fãs. A paixão pela música surgiu quando ela ainda era criança. A mineira até tentou seguir uma outra profissão, mas a vontade de soltar a voz e emocionar o público falou mais alto.

fotogaleria

"Cresci cercada por música, aos 7 anos iniciei um curso de canto. No meio do caminho, decidi cursar odontologia, mas acabei desistindo e voltei para a carreira musical. Comecei em festas, casamentos e minha enorme paixão por pop internacional me fez começar a gravar covers no Youtube. Antes dos 18 anos meus vídeos começaram a viralizar. Fico muito feliz de ver o meu percurso, mas sei que o caminho é longo. Ainda tem muita coisa pela frente", avalia.

E tem mesmo. Focada em sua carreira, a loira já planeja seus próximos projetos musicais. "A música me move, é minha paixão. Então, meus planos estão sempre muito direcionados a novas criações, composições e inovações. Vem muita música boa e nova por aí!", ressalta Gabi, que sonha em cantar com uma artista internacional. "Sou muito orgulhosa por todos os cantores que pude ter ao meu lado gravando, me sinto realizada. Mas diria que sou uma grande fã da Ariana Grande".



Além do talento musical, o público já pode conhecer um pouquinho mais de Gabi Martins durante o 'Big Brother Brasil 20', da TV Globo. A cantora confessa que o reality global abriu muitas portas em sua vida. "Acredito que o 'BBB' seja um divisor de águas na vida de qualquer pessoa. É uma experiência muito intensa com frutos incríveis", afirma. Fã da atração, a mineira conta que está ligadinha em tudo o que acontece na casa mais vigiada do Brasil. "Estou acompanhando super", brinca ela, que ainda não decidiu para quem vai sua torcida este ano. "Ainda não consegui definir. Acho que tá muito cedo. Nos surpreendemos a cada momento".

Sensualidade aflorada

Quem acompanhou Gabi no 'Big Brother Brasil' conheceu um lado mais 'menina' da cantora. No entanto, ela tem se surpreendido os internautas com sua versão mais sexy, ao compartilhar cliques de lingerie e mais 'provocantes'. "Sinto essa essência de menina em mim, sou brincalhona, risonha, por vezes ingênua. Quem me conhece mesmo nunca vai perder essa imagem. Mas é bom passear por várias “personalidades”, avalia. A cantora também nega que tenha recebido mais cantadas por mostrar seu lado sensual. "Que nada! Recebo elogios mesmo de fãs, amigos e família, cantadas estão escassas", diverte-se. Após terminar seu relacionamento com o cantor Tierry, Gabi frisa: "Estou feliz. Meu coração está leve!".

Estreia na Marquês de Sapucaí

A cantora é musa da Unidos de Vila Isabel e fará sua estreia na Marquês de Sapucaí, no dia 23 de abril, quando a agremiação cruza a Avenida. "É a minha primeira vez desfilando, estou em uma mistura intensa de ansiedade e felicidade", diz ela, que foi bem recebida pelos integrantes da escola. "Fui muito bem abraçada, me senti em casa. Todos me receberam muito bem, conheci cada um de perto e pude ver o quanto o Carnaval é importante e impactante na vida de milhares de pessoas".



Beleza e boa forma

Dona de uma beleza estonteante e curvas de dar inveja, Gabi Martins revela quais são seus segredos para estar sempre linda. "Vou deixar um clichê muito verdadeiro como resposta: Ser feliz e ter amor próprio. Nunca me amei tanto, estou na minha melhor fase comigo mesma, isso me faz ter mais atenção aos detalhes estéticos", comenta. Ano passado, a mineira colocou silicone e fez lipoaspiração. Ela, inclusive, não descarta a possibilidade de se submeter a novos procedimentos estéticos. "Nunca digo “nunca” e dificilmente digo “em breve”, se eu sentir vontade, com certeza farei".