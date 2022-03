Mariana Rios - Divulgação

Mariana RiosDivulgação

Publicado 13/03/2022 05:00

Rio - Falar com Mariana Rios, de 36 anos, é como ter uma 'aula de autoconhecimento'. Dona de si, cheia de opinião e com um astral lá em cima, a atriz, apresentadora, escritora e, em breve, empreendedora mostra suas mil facetas, te faz refletir e ainda arranca boas risadas. Em meio a um bate-papo com O DIA, ela confessa: 'Sinto que eu estou vivendo umas das melhores fases da minha vida'.

fotogaleria

E não é pra menos. A artista sabe bem o que quer e o que não quer. "Descobri muito sobre mim. Hoje eu consigo responder várias perguntas que eu não conseguiria há dois anos. Isso é chegar num ponto em que você fala: 'que legal, na minha busca eu consegui chegar até aqui'. Dentro do meu trabalho, do que desejo fazer. Entender isso que gosto de transitar por várias áreas e que bom que eu tenho a oportunidade de fazer isso foi muito importante pra mim. E não me cobrar igual eu me cobrava em ser uma coisa só. Essa cobrança vem do outro e você pega pra você. E você tem que fazer o que você quer. Nós somos instantes e momentos", avalia a artista.

Com várias 'funções', a cantora se diverte ao revelar como 'dá conta de tudo'. "Não sei (risos). É muita coisa, mas fico feliz com isso. Minha cabeça é pensante e não para mesmo. Tenho muitos desejos, sonhos, vontade de que tudo aconteça. Claro que tenho uma equipe que me ajuda. Sozinha eu não conseguiria. Com planejamento, foco a gente vai fazendo cada coisa na sua hora", diz ela, que desconhece a palavra 'fracasso. "Não vejo nada na vida como fracasso. Nunca pensei nessa palavra. Acho que tudo é aprendizado. A gente sempre faz o melhor que a gente poderia fazer naquele momento. É compreender que você sempre está nesse estado de evolução. Vou fazendo o que tenho vontade de fazer. Não faço pra provar para as pessoas que consigo fazer. Faço pra mim. Só faço o que pra mim soa verdadeiro", frisa.

Estreia na Netflix

Mariana Rios fez sua estreia na Netflix na série 'De Volta aos 15', com Maisa Silva e Camila Queiroz, que estreou no final de fevereiro. "Amei fazer série. É dinâmico. Fazer essa série me trouxe de novo a atuação, porque fazia muito tempo que não atuava e já estava com saudade. Optei por dar uma pausa na carreira de atriz pra me dedicar a outras coisas, como minha carreira de apresentadora, cantora. Quando eu recebi o convite, falei: 'Ah, estou com vontade de fazer'. É um trabalho pontual, que não vai interferir nos meus shows", relembra.

Na trama, ela interpreta Luiza. Segundo a atriz, as duas tem algumas coisas em comum. "Acho que a gente se parece mais pro fim da temporada, quando ela decide sair de casa, vai pra São Paulo correr atrás das coisas que ela acredita. Ela começa até a passar por umas dificuldades, sai da zona de conforto. Ela é muito família, isso é bem parecido comigo. Acho que tem a ver com meu lado mineiro também. De resto, sobre os sonhos dela do começo, o que ela acredita, do casamento muito nova... não, não se parece comigo. É uma personagem bem diferente de mim. Sempre soube que com 18 anos eu sairia da minha cidade, que correria atrás dos meus sonhos, meus objetivos. E ela nunca almejou isso".

Volta às novelas

Mariana está longe das novelas desde 'Totalmente Demais' (2016), da TV Globo, em que fez uma breve participação como ela mesmo. A atriz, no entanto, não faz uma trama inteira desde 'Além do Horizonte' (2013). A artista confessa que os fãs pedem sua volta às telinhas, mas que esse não é o momento. "Os fãs sempre pedem minha volta, até porque me conheceram assim. Sou uma pessoa que gosta de desafios. Transito e caminho por lugares diferentes a cada momento, porque gosto de fazer várias coisas. Então, tenho a oportunidade de fazer tudo o que quero e desejo naquele momento, de ter portas abertas. Sempre que eu falo assim: 'Ah, eu estou com vontade de atuar'. Aparece alguma coisa dentro dessa área. 'Ah, agora eu quero fazer show'. Tenho caminhos abertos ali. É claro que daqui a pouco eu vou fazer uma novela, vou apresentar algo, vou continuar escrevendo".

Paixão pela música

Cantora desde os 8 anos, Mariana vibra ao falar sobre seu novo show. "Nesse novo, a gente consegue passar por diversas fases da música brasileira. É um show muito pra cima. Você dança do começo ao fim e só tem músicas conhecidas. É no palco que me realizo, podendo cantar de tudo e passeando em todos os estilos. Vou rodar o Brasil todo com esse show", garante ela, que também faz apresentações 'privadas' com músicas autorais e covers de sucessos nacionais e internacionais no repertório. "Ele é um show que montei e faço pra evento corporativo, casamento, aniversário, festa de empresa", explica. Em breve, os fãs da cantora vão conhecer mais um trabalho musical da artista. "Daqui a pouco eu lanço duas composições minhas e que também entram nesse repertório do novo show... Ainda estão sendo preparadas. São músicas brasileiras, pra cima, pra dançar...", adianta.

Liberta dos padrões

Nada de padrões. Mariana Rios gosta mesmo é de viver da maneira que se sente bem. Durante o bate-papo, ela reflete sobre um vídeo publicado por Grazi Massafera, no dia 8 de maio, em que a atriz diz ser 'atacada' por outras mulheres por estar solteira. "Isso acontece comigo, simplesmente, porque vou fazer 37 anos e não me casei. E isso é um absurdo na cabeça das pessoas. A maioria das vezes que você escuta uma pessoa falando algo ruim, algo que pode te entristecer ou te apontando o dedo, ela está falando sobre ela. Você pega pessoas que vivem relacionamentos que não são legais, em que elas não estão felizes, mas elas falam: 'Mas escuta, porque você não casou?'. É muito mais pessoal que para o outro. Quando eu entendi isso, virou uma libertação. A pessoa que é pública ela precisa entender isso, se não, ela pira, não vive. Onde já se viu isso um relacionamento atrás do outro. E daí? É minha vida pessoal. Se eu quiser ter 15 no mesmo ano, me casar...", opina.

"É a mesma coisa em relação as conquistas pessoais, que é o seguinte: tenho minhas conquistas, trabalhei muito. Tudo o que eu conquistei foi porque eu corri atrás. Ninguém nunca me deu nada. A minha casa, meu apartamento, meus imóveis, meu investimento. Tudo meu. Nunca precisei de nenhum homem pra me bancar, pra me dar um presente, pra nada. Mas todas as vezes que eu posto algo, que eu estou viajando, que eu apareço com uma roupa de marca, sempre colocam isso: 'quem está bancando?'. Na maioria das vezes são mulheres. Será que essa pessoa que está falando, se ela tivesse tantas conquistas, se não precisasse de ninguém, ela veria o que em mim? Ela consegue ver o que é real pra ela", completa.