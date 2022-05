Juliette combina um conjunto cheio de brilho com uma blusa jeans - reprodução do instagram

Juliette combina um conjunto cheio de brilho com uma blusa jeansreprodução do instagram

Publicado 01/05/2022 05:00

Rio - Após dois anos de pandemia, a mulherada, agora, quer sair nas ruas para causar! O metalizado é uma grande tendência deste outono-inverno e pode ser visto em acessórios, roupas e até sapatos. E esqueça aquela velha história que as peças chamativas só devem ser usadas à noite. Os itens também ganham espaço durante o dia. Ligadinhas em moda, algumas famosas já desfilam com suas peças cheias de estilo por aí. É o caso de Anitta, Rafa Kalimann, Juliette, Marina Ruy Barbosa, Bruna Marquezine, Virginia Fonseca e Ludmilla.

"Passamos tanto tempo em casa e era de se esperar que o maximalismo faria seu retorno triunfal, e é o que está acontecendo. O metalizado era considerado como um item que só deveria ser usado durante a noite, em festas ou baladas, mas atualmente já pode usar durante o dia a dia, para sair e tomar um café, para ir no shopping, para almoçar com as amigas, para ir dar uma volta na rua, vale tudo! A regra de que itens considerados como chamativos só devem serem usados a noite ficou para trás, já é algo batido, o atual é se jogar na tendência dopamina, onde você usa o que te deixa feliz", comenta a consultora de estilo Andressa Gomes.

A profissional ainda ensina a melhor forma de incluir a tendência no visual. "Para quem ainda está se acostumando a usar o metalizado no dia a dia e tem uma certa dificuldade em sair da zona de conforto, aposte nos acessórios nesse material. Já é possível encontrar diversos sapatos, principalmente as botas, que estão sendo a tendência do momento, e bolsas metalizadas. O bacana é combinar looks mais brilhosos com uma peça coringa, como é o caso da blusa jeans, ou uma mais lisa e básica. É uma tendência que está conquistando o coração de muitas fashionistas e já está ganhando seu espaço no guarda-roupa de muitas mulheres."

Andressa ainda reforça que todo mundo pode usar o metalizado na produção. "É claro que pode! O que importa é se sentir bem, segura, linda com a roupa que está usando. Pode ser só com uma peça no look, para dar um foco maior na produção, como uma calça metalizada, ou uma jaqueta nesse material, ou até mesmo uma composição de acessórios, como o sapato e a bolsa metalizados, num mesmo tom, ou em cores diferentes para apostar no color blocking."