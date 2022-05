Adriane Galisteu é a apresentadora do Power Couple Brasil 6, da Record TV -

Adriane Galisteu é a apresentadora do Power Couple Brasil 6, da Record TV

Publicado 01/05/2022 05:00

Rio - Adriane Galisteu comanda o 'Power Couple Brasil', da Record TV, mais uma vez. O reality estreia nesta segunda-feira (2), a partir das 22h45, com exibição de segunda a sábado. Em sua sexta edição, 13 casais participam da disputa. Eles realizarão apostas de até R$ 40 mil nas dinâmicas e, caso cumpram a tarefa proposta, ficam com esse dinheiro, que será acumulado até a final. Será justamente essa quantia que se tornará o prêmio total do casal vencedor.

"O Power Couple 5 foi incrível e podem esperar que o 6 vai ser daquele jeito, que deixa o coração saindo pela boca. Estou louca pra começar ao vivo, tem muitas novidades. Acho que vocês vão se divertir a beça. Tem amor, tem gemidão, porque a gente espera, a gente quer ver o edredom balançar. Tem o 'quebra power', a gente está aqui pronto pra acompanhar e dar aquela equalizada", brinca a apresentadora. Vale lembrar que, apesar do espaço do local ter 40 câmeras, durante a madrugada, pela regra, os casais terão sua privacidade preservada, sem filmagens.

Fã do reality, Galisteu fala sobre sua entrega para levar o melhor para a atração. "Sou uma apaixonada por esse programa. Espero que vocês percebam não só a minha paixão, mas a minha entrega, porque ela é enorme. De verdade, estou ali de corpo e alma para dar o meu melhor, sou fã e quero fazer com que você que não conhece o programa passe a conhecer e seja fã também. É irresistível. O 'Power' é mais competitivo. Ele tem provas mais desafiadoras, tem discussões do casal, que rolam as DRs naturais, principalmente depois da sala das apostas. E tem a discussão dos casais com outros casais, as provas são eletrizantes", enumera.

Após citar a sala de apostas, a apresentadora ainda dá uma dica para os casais. "Acho que o grande segredo do reality está na sala de apostas. Ali é que cabe a perspicácia, a frieza, a sintonia do casal. Você junta ou perde uma grana ali. E falar de dinheiro nessa altura do campeonato, após uma pandemia, ninguém quer perder um centavo", comenta Adriane, que diz que sente palpitações ao ver os participantes apostarem mal. "Nossa, me dá um nervoso. Tento colocar a faca no dente deles na hora. Ali não é hora de testar. Sei que eles assistiram as cinco temporadas, que fizeram a lição de casa, eles sabem a importância de apostar direito. Não me venha com 'miserinha' na hora da aposta", pede.

Quase veterana quando o assunto é reality show - no ano passado, Adriane apresentou 'Power Couple Brasil 5 'e 'A Fazenda 13'- a comunicadora cita o que aprendeu no comando das atrações. "A primeira lição nem foi de 'A Fazenda', foi do próprio 'Power'. Foi a minha primeira chegada no reality como apresentadora. Foi ali que fui descobrindo a diferença entre ser fã e telespectadora de apresentadora. Ali, tive a árdua tarefa de ser neutra. Hoje sou bem diferente. Consigo estar neutra. No início eu sofria", frisa.

'Sou intensa'



Ao ser questionada se participaria de algum reality da emissora, Galisteu brincou: "No jogo de casais, o Ale (Alexandre Iódice, seu marido) não iria. Meu grande negócio seria convencer o Ale a participar, ele é muito tímido. É bem diferente de mim, sou bem exibidona e ele é bem na dele. Por isso deu 'match'. Somos muito diferentes. Agora, o Vittorio ( de 11 anos, seu filho) ia adorar participar, tem o lado da mãe. Claro que eu participaria de um reality. Não teria medo de me posicionar. Acho que eu seria aquela participante que iria embora logo na primeira semana ou eu ia pra final. Porque ninguém me acha mais ou menos. Eu sou intensa, não sei o quanto essa intensidade me atrapalharia ou me ajudaria num reality".

Tretas entre ex-participantes

Fora do confinamento, o 'Power Couple' continua dando o que falar. É que a treta de alguns participantes continuam mesmo após o fim da atração. Galisteu confessa que acompanha todas as tretas. "Claro que acompanho. Fiquei tensa com o Matheus (Yurley, cantor), nosso campeão, que acabou de separar da Mari (Matarazzo, digital influencer). Tentaram, tentaram, e não foi. Tem esse meme da 'Maldição do Power', mas tem uma galera nos realities e continuam casados até hoje. Tem uma turma que entra lá meio capenga. A Medrado falou isso. 'Entrei pra ver se salvava'. Se tem um lugar que não vai salvar é um reality de confinamento. Então, não tente. Essa novela da vida real que acontece pós-confinamento é um outro reality que funciona muito. É muito legal poder acompanhar o que acontece quando eles saem de lá. Eu acompanho sempre. Passo a seguir as pessoas que participam dos realities que apresento, falo por direct", conta.

- Erika Dias, administradora, e Dinei, ex-jogador

- Karoline Menezes, assessora e empresária, e Mussunzinho, ator

- Andreia Andrade, empresária, e Nahim, cantor

- Anne Duarte, marketing de relacionamento, e Pe Lanza, cantor

- Gabi Augusto, empresária, e Cartolouco

- Adryana Ribeiro, cantora, e Albert Bressan, empresário

- Eliza, empresária, e Hadballa, treinador de futebol

- Luana Andrade, modelo, e João Hadad, empresário e digital influencer

- Michelle Passa, digital influencer e consultora de imagem, e Bruno Passa, oceanógrafo

- Ivy Moraes, modelo e digital influencer, e Fernando Borges, modelo e digital influencer

- Daiana Araújo, cabelereira, e Rodrigo Mila, DJ e digital influencer

Entenda a dinâmica da semana

Segunda: exibe prova dos homens ou mulheres

Terça: exibe prova dos homens ou mulheres

Quarta: exibe prova dos casais e formação de DR ao vivo

Quinta: pós DR e eliminação ao vivo

Sexta: pós eliminação e festa com flash ao vivo

Sábado: exibe festa na íntegra