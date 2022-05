Claudia Leitte decidiu se inovar e dar uma mudança no visual - reprodução do instagram

Claudia Leitte decidiu se inovar e dar uma mudança no visual

Publicado 08/05/2022 05:00

Rio - Com a chegada do outono, estação mais alaranjada do ano, pela sua variação de subtons, como o avermelhado, amarronzado e o cobre, o ruivo voltou com tudo e conquistou a mulherada. A tendência, inclusive, já foi adotada por várias famosas como Fernanda Souza, Larissa Manoela, Manu Gavassi, Ana Clara e Claudia Leitte.

A cabeleireira Gabriella Carvalho confirma o sucesso da tonalidade e destaca que a escolha do ruivo é um passo essencial para que a mudança do visual entre em harmonia com o tom de pele de cada mulher. “Para peles claras, o ruivo mais puxado para o quente é mais indicado, para quem tem o subtom rosado, o ruivo junto com as mechas loiras dará um resultado mais equilibrado, já para as mulheres morenas e para quem tem o subtom amarelado o ruivo acobreado ficará melhor, por fim, para as mulheres negras as mechas com tons quentes em cobre, ou até mesmo nos tons frios em vermelho, são as mais recomendadas”, aconselha.

A profissional também comenta que o processo para a mudança de cor pode ser diferente para cada pessoa. “Existem mulheres que já possuem um fundo mais claro, como as loiras, e as que possuem o fundo mais escuro, como as morenas, por conta disso, o procedimento é feito de formas distintas, pode ser que precise fazer uma descoloração antes de aplicar a tinta ruiva ou pode ser que esse passo não seja necessário, mas é importante que só faça qualquer mudança no cabelo que esteja saudável e preparado para receber químicas”, afirma.



Não é fácil chegar na cor ideal, assim como não é fácil manter o tom. “Ao lavar o cabelo com água morna, e principalmente quente, os fios perderão o tom mais rápido, a temperatura mais alta faz com que tenha um desbotamento maior, então o melhor a se fazer é lavar o cabelo com água fria. Já que se trata de uma coloração, é recomendado que utilize produtos próprios para isso, a máscara, o condicionador que são especiais para quem usou tintas ou tonalizantes ajudarão a manter a cor viva por mais tempo, permitindo que tenha um espaço maior no retoque do tom”, ensina.