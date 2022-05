Bárbara Evans e Ayla - Magda Pinheiro/ Divulgação

Bárbara Evans e AylaMagda Pinheiro/ Divulgação

Publicado 08/05/2022 05:00

Rio - Bárbara Evans, de 30 anos, vai curtir seu primeiro Dia das Mães neste domingo, dia 8, na companhia da filha Ayla, de apenas um mês, fruto de seu relacionamento com o empresário Gustavo Theodoro. Em entrevista ao Dia, a filha de Monique Evans não esconde a felicidade de ter a bebê nos braços nessa ocasião e revela como vai comemorar a data.

fotogaleria

"Pra mim, vai ser um dia das mães completamente diferente. Só a gente sabe tudo o que a gente passou pra ter esse nosso sonho, que é a nossa princesa. Vai ser um dia muito emocionante pra mim. É meu primeiro dia das mães e eu só quero ficar agarradinha com ela (Ayla) e aproveitar cada segundinho", comenta a modelo, que vai passar a data com o marido e a filha na casa da sogra, que é sua vizinha, no interior de São Paulo. "Vamos pra casa da minha sogra e vamos levar nossa princesa. Vou ficar com saudade da minha mãe, mas a gente vai estar juntinhas de coração.", explicou.

E por falar em Monique, Bárbara conta se vai se inspirar na educação que recebeu da mãe parar criar Ayla. "Acho que cada um tem seu jeito de educar. Agora somos uma família, eu, meu marido e Ayla. Claro, ele leva uma bagagem da família dele, eu da minha, e, unindo as duas, vamos dar uma educação melhor pra nossa filha", analisa a artista, que guarda com carinho um conselho que recebeu da mãe: "É que a gente precisa seguir nosso coração e ser feliz. Independente do que Ayla quiser ser, eu sempre vou apoiar e ficar ao lado dela".



A loira ainda revela que o amor por Monique só aumentou após a chegada da filha e teceu vários elogios a apresentadora. "A gente sempre foi muito próxima, unida, agarrada. Lógico, o amor aumenta. Ainda mais ela como avó, aqui do lado. Mas ela se controla, não fica palpitando. Ela me deixa comandar e fazer as coisas do meu jeito e eu acho isso muito legal da parte dela. Respeitar o momento de cada um e ficar só admirando. A gente fica desse lado aqui como mãe, sabendo tudo o que elas passaram por nós, tudo o que viveram, o que tiveram que superar, ensinar. Agora que eu estou desse lado, valorizo muito mais, com certeza a mãe que tenho. O amor aumenta a admiração também".

'Ela é um amor'

Ayla é uma fofura e todo mundo sabe! Bárbara, então, abre o jogo e revela como é o comportamento da pequena no dia a dia e se derrete por ela. "Ela é muito boazinha. Super calma, só chora por fome ou cólica. Cólica é uma fase que a gente tem que passar e superar, não tem o que fazer. Mas ela é super calminha, mama bastante. Ela é um amor, supercarinhosa, aquele olharzinho dela, que cada vez conquista mais a gente. Cada dia amo mais, é um amor que não dá pra explicar", frisa a artista, que cita alguns momentos especiais com a bebê. "Todos os dias são marcantes. Cada dia a gente vem aprendendo mais com ela, cada dia ela fica mais espertinha, cresce. Não tem um momento especial, são vários, mas o momento da amamentação é sempre muito especial. É uma conexão muito grande, chego a me emocionar quando estou amamentando. É uma troca grande de mãe e filha, que é o momento mais especial que temos juntas".

Volta ao trabalho e pós-parto

Após dar luz Ayla, Bárbara Evans separou uns dias para curtir a filha, mas já está de volta ao trabalho. "Peguei 10 dias pra mim e pra ela. Estou voltando a trabalhar aos poucos. Vou voltar as presenças, os desfiles. Já estou trabalhando de casa, estou na ativa", destaca ela, que tirou o pós-parto de letra. "Super me adaptei, não tive problemas na amamentação. Está sendo tranquilo pra mim, tenho ajuda, graças a Deus. Acho que estou me saindo super bem", reflete.

Preocupação com o corpo



Bárbara vive um momento mágico com a filha. A preocupação com o corpo, segundo ela, fica em segundo plano. "Em relação a estética, estou correndo atrás, mas tudo no seu tempo. Sem neurose e paranoia", analisa a loira, que já chegou a comentar nas redes sociais que planejava uma plástica nos seios. "Não é pra agora. Falei brincando. Não sei como vai ficar depois da amamentação, mas durante, fica uma coisa meio complicada. Não fico analisando essas coisas agora. No entanto, se precisar, também não vejo problema algum em fazer. Acho que a gente tem que fazer tudo o que se sente bem. Não é uma coisa pra agora. É pro futuro, depois que eu fechar a fábrica. Eu quero ter mais filhos", admite.





Relação com o marido

Casada com o empresário Gustavo Theodoro, Bárbara disse que o relacionamento deles melhorou ainda mais após o nascimento de Ayla. "A gente está muito próximo, já éramos. Eu e o Gustavo temos uma conexão surreal, de outro mundo. A gente, acima de tudo, é muito amigo, parceiro. Ele troca fralda, bota pra arrotar, ninar, quando ela está chorando, me ajuda. A gente ficou ainda mais próximo com a chegada da nossa princesa e nos pegamos babando em cima dela. A chegada da Ayla só nos uniu ainda mais e o amor só aumentou", comemorou a loira.