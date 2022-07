Karin Hils - Divulgação

Karin HilsDivulgação

Publicado 03/07/2022 00:00

Rio - A cantora Karin Hils, de 43 anos, ficou conhecida pelo grande público ao ganhar o reality musical "Popstars", do SBT, e integrar o quinteto Rouge, sucesso nos anos 2000. Mesmo após o término do grupo, a artista seguiu trilhando um caminho sólido. Ela coleciona trabalhos de sucesso, entre eles, a peça "Donna Summer Musical" e o papel de destaque na reprise de "Carinha de Anjo". Além disso, ela lançou recentemente o single "Alô", que sucede as canções "Fogo", "Pra você ficar", "Nossa lei" e "Sente a pressão". Para Karin, o processo de composição foi muito "prazeroso".

"Foi um processo muito prazeroso, de descoberta e experimentação sonora. 'Alô' é uma música que se conecta com minha essência no pop, com uma letra que tem a ver com os encontros e desencontros, o que também tem a ver com as expectativas que criamos em relação ao outro. Além disso, é uma música dançante que combina com diferentes momentos. Estou muito feliz", conta.

A produção do novo single contou com a colaboração de nomes como Pablo Bispo, Ruxell e Sérgio Santos, que mergulharam na pluralidade artística da cantora. "Pudemos criar algo que realmente tem a ver comigo e com o que eu quero trazer para as pessoas. Além deles, também contamos com a colaboração de um jovem compositor talentosíssimo, o Douglas Campos", explica a artista.

Karin destaca as referências presentes em cada single lançado e o processo criativo que envolveu as composições. "Cada música caminha por um ritmo, como R&B, mas sempre com o pop presente em todas as músicas ao mesmo tempo. Eu sou uma artista pop, mas que gosta de criar e explorar caminhos diferentes na minha arte. Todos os cinco singles lançados até agora são composições autorais ou adaptações de letras inéditas feitas em parceria com os meninos, das quais eu me preocupei, além da letra, principalmente, com a sonoridade de cada música."

Em paralelo com a produção do single, Karin Hils encerrava a temporada da peça "Donna Summer Musical", em São Paulo. "Foi uma grande honra homenagear essa artista de tanta grandeza em sua história de vida e de tantos sucessos. Foi muito bom contar a história de alguém que eu aprendi a admirar tanto e perceber várias similaridades em nossas vidas", afirma.

"Queria que o Brasil todo pudesse conhecer a história dela, que é tão presente em nosso dia a dia através da música. Ele foi mais longo do que o projetado inicialmente devido as interrupções necessárias durante a pandemia, o que fez eu ter uma relação ainda mais intensa com a história dessa mulher incrível e tão à frente do seu tempo. Donna é uma inspiração artística, com certeza", acrescenta.

Envolvida em tantos projetos, a artista ainda pode ser vista na reexibição da novela infantil "Carinha de Anjo", na qual interpreta a irmã Fabiana, uma das freiras do internato em que estuda a protagonista da trama, Dulce Maria (Lorena Queiroz).

"Esse foi um trabalho muito especial que a Leonor Corrêa e o SBT me trouxeram. A irmã Fabiana tem uma personalidade incrível, com energia lá em cima, alma de criança, mas sem deixar de ser responsável como uma adulta. Com ingenuidade e doçura conquista a todos ao seu redor e como plus tem o dom da música, capaz de transformar as pessoas. O desafio foi encontrar a energia que a personagem pedia, fico feliz em ter conseguido e com isso tenha agradado tanto as pessoas de diferentes idades."

Reportagem da estagiária Letícia Pessôa, sob supervisão de Tábata Uchoa