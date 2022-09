Larissa Honaiser usa hidratante caseiro de camomila no rosto - Léo Cordeiro/ Divulgação

Publicado 18/09/2022 05:00

Rio - Após a temporada de baixas temperaturas, a primavera chega com tudo na próxima quinta-feira. E esta estação do ano é uma grande aliada na hora de 'renovar' a pele e recuperar os eventuais danos causados pelo outono e inverno, como o ressecamento intenso. Alguns ajustes na rotina de cuidados com o corpo e rosto podem ajudar a mulherada a se manter hidratada e livre de manchas. Sendo assim, a dra. Ana Roxo, especialista em estética facial, dá algumas dicas e ensina receitinhas caseiras para manter a pele impecável na 'temporada das flores'.

"A limpeza da pele é fundamental. A melhor opção é sempre a água gelada. Ela ajuda a preservar a oleosidade natural, que tem a importante função de proteger o corpo de bactérias, fungos, vírus, poluentes do ar e do contato com alérgenos (como poeira, mofo e fibras de tecidos). A sua pele já sofreu com a “secura” do inverno, por isso, evite usar esponjas ou materiais muito agressivos. Aposte na espuma suave dos sabonetes líquidos – adequados ao seu tipo de pele. E lembre-se de que existem versões específicas para rosto e corpo", começa a profissional. "A limpeza da pele é fundamental. A melhor opção é sempre a água gelada. Ela ajuda a preservar a oleosidade natural, que tem a importante função de proteger o corpo de bactérias, fungos, vírus, poluentes do ar e do contato com alérgenos (como poeira, mofo e fibras de tecidos). A sua pele já sofreu com a “secura” do inverno, por isso, evite usar esponjas ou materiais muito agressivos. Aposte na espuma suave dos sabonetes líquidos – adequados ao seu tipo de pele. E lembre-se de que existem versões específicas para rosto e corpo", começa a profissional.

"Mantenha a foto-proteção. Apesar de parecer mais “fraquinho”, isso não quer dizer que os raios UV deem qualquer descanso na primavera. Lembre de reaplicar o produto ao longo do dia. A primavera é uma estação com polén das flores, o que pode sensibilizar a pele. A hidratação diária é necessária. Escolha produtos próprios para o seu tipo de pele, mas algumas boas dicas são cremes com ureia, óleos naturais ou manteigas especiais, que garantem hidratação profunda e ativa. Beber água é fundamental!", reforça Ana.



Os óculos de sol também é um grande aliado quando o assunto é cuidado com a pele. "Ele é mais que um acessório. Serve para proteger os olhos dos raios solares, e também a pele dessa área, que costuma ser muito mais sensível do que qualquer outra parte do corpo. É por isso que o item é tão indispensável ele irá proteger a flacidez das pálpebras e a hiperpigmentação das olheiras", explica.

As flores também ajudam na renovação da pele. É o caso da lavanda, rosa, gerânio, camomila, néroli, flor-de-Lis, orquídea e baunilha. "Você pode comprar óleo essencial ou vegetal com essas flores também para hidratar a pele. A prática é recomendada e já existem cosméticos com esses extratos ou se pode manipular. A única recomendação é conhecer bem a pele antes de testar esses itens naturais, porque quando não são bem indicados podem causar irritação e alergia. Por isso, também é importante consultar um especialista para saber qual é a melhor indicação para sua pele", aconselha Ana Roxo.

Ao Dia, a especialista ensina duas receitinhas caseiras que prometem deixar a pele maravilhosa (confira abaixo). A cantora Larissa Honaiser é uma das adeptas do hidratante de camomila. "Eu tenho um cuidado gigantesco com a minha pele, eu pego onda e uso muita maquiagem nos meus shows. Então, toda receita caseira é bem-vinda. Eu amo o hidratante caseiro de camomila", comenta.

Receitas caseiras:

- Óleo de Calêndulas: Lave as calêndulas em água corrente e macere 20g das flores em 250mL de óleo de oliva extra virgem. Deixe no escuro e em um recipiente de âmbar durante 20 dias. Depois, filtre com pano. Aplique o óleo para à noite e lave bem pela manhã.



- Hidratante de camomila: Lave uma xícara (chá) de flores de camomila em água corrente. Bata no liquidificador junto com ½ pote de iogurte natural e deixe em repouso por uma hora. Aplique no rosto limpo e deixe agir por 40 minutos. Depois, retire com algodão embebido em água.