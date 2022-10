Jade Picon - Reprodução do Instagram

Jade PiconReprodução do Instagram

Publicado 16/10/2022 10:07 | Atualizado 16/10/2022 10:07

Rio - Jade Picon, de 21 anos, já demonstrou que não tem medo de desafios. Em apenas um ano, ela já encarou dois profissionalmente: participou da última edição do "Big Brother Brasil", da TV Globo, e fez sua estreia como atriz em "Travessia", na última segunda-feira, na mesma emissora. O desempenho da influenciadora digital, com 21 milhões de seguidores no Instagram e 1,2 milhão no Twitter, que dá vida à Chiara no folhetim de Gloria Perez, dividiu a opinião dos internautas. Houve elogios, críticas e até mesmo quem reparasse no sotaque da jovem. Acostumada a ter a vida sob os holofotes desde muito nova, ela tenta não se abalar com os comentários negativos.

fotogaleria

"Meu foco é muito claro: agradar quem está fazendo e idealizou esse projeto, autora e diretores. Pra mim, basta. Se eles estão felizes e satisfeitos, é porque estou fazendo bem o meu trabalho. O segundo passo é o público, que vou entender e entrar em contato", diz ela, que fala como foi lidar com pressão e expectativa das pessoas em relação ao seu novo ofício. "Estou acostumada a lidar com pressão e grandes responsabilidades desde pequena, por eu ter começado a trabalhar muito cedo como modelo, ter entrado pra internet, mas é tudo muito novo pra mim. É um outro tipo de pressão e dimensão. Não é algo que me paralisa ou faz com que eu fique com medo". Sincera, ela reforça: "Não tenho medo de nada, acho que tudo é um desafio. Tenho só que estar preparada psicologicamente pra enfrentar o que vier".

Na novela, Chiara tem tudo o que quer e na hora que quer. Além de linda, a filha de Guerra (Humberto Martins), que na verdade tem Moretti (Rodrigo Lombardi) como pai biológico, também é estilosa. Algumas características da personagem se assemelham com as de Jade. "Ainda estou descobrindo tudo que temos de semelhante e diferente, mas de fato temos muitas coisas em comum. Somos duas garotas jovens, antenadas nas tendências, tanto de moda quanto de maquiagem. Sinto uma conexão muito grande com ela, ela é super conectada na internet. Mas existem muitas coisas na maneira de pensar e lidar com as situações que vão acontecer com ela que eu lidaria e faria de forma diferente", reflete.

Jade também cita o desejo de lançar tendência com o estilo de sua personagem. "É sim um objetivo nosso lançar tendências, até porque é uma coisa muito bacana de se fazer com toda a força que tem uma novela dessas, a exposição que traz. Não sei te dizer um item ao certo, mas já tem algumas coisinhas em testes", afirma. Sobre a maquiagem da filha de Guerra, a ex-BBB diz: "A gente não queria o delineado por ser uma marca registrada minha, aí a gente pensou em aplicação. É muito bacana maquiagem com aplicação que dá pra você colar pedrinha... dá pra você colar pérola, que é uma coisa que eu não faço pela correria do meu dia a dia, mas acho muito bonito. E aí a gente vendo as opções foram escolhidos o triângulo e a luazinha".

A atriz ainda ressalta que Chiara lhe trouxe aprendizados. "O que estou aprendendo e admiro nela é que ela é muito decidida. De ter uma ideia, de querer fazer e ir atrás. Claro que ela tem as facilidades dela, muitos fatores que ajudam com que as coisas aconteçam da maneira como ela quer, mas gosto de pessoas assim. Ela dá a cara a tapa, acho muito bonito de ver. Pode dar certo, pode dar errado, mas pelo menos ela faz o que tem vontade", destaca Jade, que acrescenta: "Penso demais antes de fazer qualquer coisa. Isso é algo que estou aprendendo um pouco com a personagem, claro, com seus equilíbrios da vida".

Chiara é bem resolvida até quando o assunto é relacionamento. Ela se encanta por Ari (Chay Suede), que de início de aproxima dela com o intuito de colher informações sobre Guerra e sua empresa, para não deixar que o patrimônio histórico de sua cidade seja destruído. O flerte inicial vai se transformar em um romance real. "Ele é diferente de todos os homens que a Chiara já conheceu, se envolveu. Ela vive na bolha dela, ele veio de outro estado, tem outras vivências, é mais velho. Isso encanta muito ela. Quando ela vê ele, sinto que há um estranhamento, mas muito mais um encanto de querer conhecer, aprender, ensinar. É bem bacana a relação que eles vão ter. Ela vai se apaixonar bastante por ele", adianta Jade.

Polêmicas

A escalação de Jade Picon para a novela foi cheia de polêmicas. Quando o nome da influenciadora começou a ser especulado, alguns atores usaram as redes sociais para lamentar o fato dela não ser atriz e ter conseguido o papel. Após a confirmação da ex-BBB no elenco de "Travessia", o Sindicato dos Artistas confirmou que concedeu uma autorização especial para que a ex-BBB pudesse trabalhar nesta obra.

"Quando essa oportunidade chegou, já imaginei que fosse algo que iria gerar isso. Independente do que eu for escolher fazer da minha vida, se eu vou querer cantar, atuar, só empreender, vai ter gente falando bem, mal. Já estou acostumada. Mas jamais deixaria de aproveitar uma oportunidade como essa, a maior que já aconteceu na minha vida inteira, por conta do que as pessoas fossem dizer. Respeito muito a profissão, mas é algo que as pessoas vão ter que esperar pra ver e não vai me impedir de viver o meu sonho. É inevitável".

A artista ainda revelou como se blinda das críticas. "É muito mais difícil algo do externo te afetar quando o interno está bem, então a minha fórmula secreta é estar bem comigo mesma, fazer meus exercícios, minha terapia, meditar, porque não tem como você se blindar. A vida não é sobre o que acontece com você, mas como você reage"

Mudança para o Rio de Janeiro



Jade Picon se mudou para o Rio de Janeiro devido a rotina de gravações da novela. A influenciadora digital, que morava em São Paulo, já está bem à vontade na cidade. Não é difícil, por exemplo, ver a ex-BBB esbanjando beleza e boa forma na praia. "Que cidade maravilhosa. Eu sempre fui apaixonada pelo mar, por praia, mas sempre pra mim era uma viagem sair de São Paulo e ir para uma praia... agora é tipo outra vida, eu recebo meu roteiro e penso 'ah, a manhã está livre', aí eu vou dar um mergulho", afirmou ela, que divide a mansão de dois andares com uma amiga.