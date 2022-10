Jade Picon arrasa ao adotar o 'sun kissed hair' - Matheus Yashi

Jade Picon arrasa ao adotar o 'sun kissed hair' Matheus Yashi

Publicado 30/10/2022

Rio - O 'sun kissed hair' é o destaque desta primavera-verão e tem conquistado anônimas e famosas. Trata-se de uma técnica que ilumina os fios dando a sensação de que eles foram beijados pelo sol. Além de deixar o cabelo com uma cor linda, o procedimento chama a atenção pela praticidade, já que demanda menos tempo nos salões e manutenção, e ainda ajuda a manter os fios mais saudáveis. Estrelas de "Travessia", da TV Globo, Jade Picon e Giovanna Antonelli estão entre as artistas que já se renderam ao visual. Em entrevista ao O DIA, o hair designer e colorista Regis Melo conta tudo sobre a tendência.

"Sun Kissed hair é uma técnica de moreno iluminado com pontos de luz que remetem aos raios de sol. Uma proposta de cabelo mais natural e sofisticada, prática para cuidar, usar e abusar no dia a dia", explica o profissional, que confirma o sucesso da técnica. "Ela chegou para ficar, pois une a praticidade e o glamour que toda mulher busca em rotinas cada vez mais corridas. Além de ser mais rápido de realizar no salão frente ao loiro, os iluminados garantem uma maior leveza, proporcionando também fios mais saudáveis", comenta Regis.

O fato de Jade e Giovanna usarem a técnica nos fios e serem um dos destaques da novela das nove da TV Globo faz com que a mulherada queira adotar o visual. "Isso é fato! As novelas e toda a influência das redes sociais ajudam a disseminar tendências de cortes e mechas nos dias atuais. E numa era onde nós, cabeleireiros, recebemos cada vez mais clientes pela internet, isso é uma realidade ainda mais constante. Elas já chegaram na cadeira com a referência no celular prontas para serem transformadas", revela o hair designer.

A boa notícia é que todo mundo pode aderir ao sun kissed. "Toda mulher pode ter. De uma base mais escura a um cabelo mais claro, do liso ao crespo. O sun kissed é naturalidade e glamour na medida certa e pode ser adaptado às necessidades dos fios da cliente. Utilizar uma mesma técnica não quer dizer que o resultado vai ser o mesmo, a tendência se mantém, mas a arte é plural, cada cabelo é único", frisa o colorista.

Segundo Regis, o corte também pode fazer toda a diferença na hora de valorizar a técnica. "Acredito que cortes mais repicados, curtos e com caimentos mais leves trazem uma boa configuração à técnica sun kissed, pois remetem a um visual mais moderno. O futuro dos cabelos anda junto a um realce mais leve, mais natural, com cortes autênticos, criando looks cleans e sofisticados. Essa é uma tendência mundial".