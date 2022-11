Giovanna Antonelli na coletiva de imprensa da novela ’Travessia’ - Fabio Rocha / TV Globo

Giovanna Antonelli na coletiva de imprensa da novela 'Travessia'Fabio Rocha / TV Globo

Publicado 06/11/2022 07:00

Rio - "Justiça". É com essa palavra que a atriz Giovanna Antonelli define sua personagem, a Helô, da novela "Travessia", de Gloria Perez, exibida no horário nobre da TV Globo. "Ela é bem justiceira, tem um caráter muito rígido, é muito correta", completa a artista. Giovanna revela que está sendo "uma delícia" voltar a viver a delegada 10 anos depois de sua primeira aparição, em 2012, em "Salve Jorge", da mesma autora.

"É um ato de afeto com o público. Apesar de estarmos (ela e o ator Alexandre Nero, seu par romântico na trama) fazendo os mesmos personagens, não somos as mesmas pessoas 10 anos depois, né? A gente acha que trazer essa memória dentro de uma trama completamente nova é muito legal. A gente diverte muito o público com nosso gato e rato", afirma a atriz.

Quando Helô surgiu nas telinhas pela primeira vez, logo virou ícone fashion. Tudo que a personagem usava virava tendência. Uma década depois, nada mudou. Giovanna revela, com muito bom humor, que está adorando a repercussão de seus modelitos e acessórios em "Travessia".

"A mulher é a minha maior inspiração e, com certeza, dos figurinistas e caracterizadores da novela... A gente traz tudo para o público, pensando na mulherada", explica. "Não posso engordar um quilo. É tudo justo! Tem onça, tem bicho, umas botas incríveis, acessórios lindos, o cabelão meio vermelho. Eu gosto de mudar. Então, se eu não fosse atriz, seria uma empreendedora mutante. Ia estar toda hora com uma cara diferente", acredita.

Pausa na carreira?

Giovanna Antonelli causou um verdadeiro furor nas redes sociais ao dar a entender que se aposentaria após o fim de "Travessia". A atriz explica que parar de atuar não está nos seus planos. Mas a trama de Gloria Perez é sua segunda novela só este ano. Ela também atuou em "Quanto Mais Vida, Melhor", que terminou em maio. Por isso, nada mais justo que um descanso dos folhetins.

"As pessoas interpretam o que querem. Depois de 'Quanto Mais Vida, Melhor', que foram dois anos... Vocês estavam todos em casa (por conta da pandemia) e a gente estava aqui no Projac. Foram dois anos muito difíceis. Imagina gravar uma novela sem estar no ar, no escuro, às cegas, sem estar assistindo... O nosso esforço mental e físico naquele trabalho foi inacreditável. Era um protocolo rígido. E agora estou emendando com essa novela, 'Travessia', que tem 190 capítulos. Eu não quero ouvir falar em novela pelos próximos dois anos na minha vida, claro", brinca.

"Mas é óbvio, que cinema... Tenho um filme para estrear em julho, tem um monte de coisa para a gente começar a rodar ano que vem, um monte de projeto legal, série, tanta coisa acontecendo no mercado", enumera a atriz, que revela qual é o seu sonho na carreira.

"Hoje meu sonho é o seguinte: quero entrar numa série... Eu estou plasmando, hein", brinca. "Quero entrar em uma série. Posso produzir essa série, não sei ainda... A gente vai gravar uma temporada por ano. Geralmente são quatro meses de trabalho. (A série) vai durar 20 anos", continua a atriz, empolgadíssima ao jogar para o universo o sucesso desse futuro trabalho. "A gente fica assistindo a essas séries incríveis, né? E aí a gente fala: queria estar fazendo isso", completa.

Positividade e empreendedorismo

Uma das características mais marcantes de Giovanna Antonelli é seu alto astral. A atriz de 46 anos, inclusive, costuma compartilhar com seus mais de 17 milhões de seguidores nas redes sociais alguns mantras e rituais para atrair prosperidade. "Os mantras, pra mim, são a minha premissa básica de vida. Mantra, positividade... Que mal faz, né? Só traz coisa boa. A minha troca com o público nesse lugar é uma coisa que me alimenta e eu tenho certeza que é uma troca que alimenta o outro também", explica a atriz, que afirma não ter feito nenhum ritual específico pedindo o sucesso de "Travessia"

"A palavra prosperidade não é uma coisa só. A gente tem um milhão de desejos e sonhos todos os dias. Então, quando eu penso na prosperidade, 'Travessia' está incluída. Não só a 'Travessia' da novela, mas a travessia da minha vida, meus amigos, minha família, meus cachorros, a nossa abundância. É etéreo, astral, energético", analisa.

Outro campo em que Giovanna também costuma trocar bastante com o público é o empreendedorismo. Em 2013, a atriz lançou sua própria empresa de depilação. Ela vendeu a marca alguns anos depois, mas continua sócia. A atriz vem se destacando no mundo dos negócios e tem como uma de suas metas ajudar outras pessoas a empreender.

"Eu vejo tanta gente com o sonho de empreender e com medo de tentar. Quanto mais eu puder incentivar mulheres... Por que uma dona de casa não pode abrir um negócio de doce? Por que uma jornalista não pode fazer um curso aeroespacial? A gente é ilimitado e a gente está aqui para aprender. Quanto mais eu puder, através da minha história, que eu vim do zero, tanto como atriz quanto como empresária... O que eu puder levar isso para as mulheres e para as pessoas, isso é um propósito. Eu sinto essa gratidão porque é como um propósito para mim. De vida", explica.

Atriz, empreendedora, mãe, esposa. Giovanna revela que não tem dificuldades para dar conta de todos os seus afazeres e que gosta de sua rotina agitada. "Eu me divirto. Estou sempre querendo fazer alguma coisa. Meu marido as vezes se cansa", diz a artista, que é casada com o diretor Leonardo Nogueira. "Mas eu faço tudo com muito amor, prazer. Se eu tiver que sair, jantar, ir encontrar os amigos, ir para os estúdios gravar, estar com a minha família, eu me divirto. Eu me alimento de vida. Acho que é isso. A gente tem que se alimentar disso", finaliza a atriz.