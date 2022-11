Giovanna Ewbank aposta na tendência Barbiecore - Reprodução do Instagram

Publicado 06/11/2022 05:00

Rio - Após imagens dos bastidores do novo live-action da Barbie viralizarem nas redes sociais, o uso do rosa nos looks voltou com tudo. A tendência chamada Barbiecore, que também marcou presença nos desfiles de moda deste ano, é uma releitura dos anos 2000 e consiste em combinar as tonalidades da cor, considerada a favorita das 'patricinhas', no visual. E o melhor: esta moda pode ser adotada por pessoas de todos os estilos e idades. Ela, inclusive, já caiu no gosto de famosas como Rafa Kalimann, Kim Kardashian, Giovanna Ewbank e Bianca Andrade.

"A tendência traz de volta a estética dos anos 2000, onde a boneca Barbie foi um ícone que marcou a década com seus looks estilosos e super rosas! O filme da Barbie vai ser pura nostalgia e cheio de referências do mundo da moda", aposta a consultora de moda Lais Mazutti, que reforça o sucesso dos tons de rosa nas produções. "Na passarela, marcas como Valentino apostaram bastante no pink. Existem inúmeros tons de rosa, mais frios e mais quentes, mais saturados e menos saturados", completa.

A profissional ainda dá dicas de como incluir a cor no look. "Se você tem o estilo mais clean, opte por tons de rosa mais suaves. Se você tem uma personalidade mais marcante ou tem a pele mais bronzeada, o pink e o fúcsia podem ser uma boa opção. O look todo rosa pink pode soar muito chamativo para algumas pessoas ou ocasiões, então sugiro trabalhar as variações para criar combinações interessantes. Se você quiser seguir o estilo barbiecore à risca, fica muito mais fácil quando optamos pelo uso de uma peça única, como vestidos e macacões", ensina.

Além de estilo, a tendência 'barbiecore' pode ser uma grande aliada na hora de afastar o sentimento de tristeza e desânimo. É que o rosa traz uma sensação de 'felicidade'. "Sim! A cor é capaz de despertar sensações diferentes na gente. Se está se sentindo triste, uma ideia que pode ajudar a melhorar essa sensação é se vestir com roupas coloridas nesse dia. O rosa está incluso nesta cartela de cores", comenta Mazutti.