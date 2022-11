Anitta aposta na tendência Brazilcore - Reprodução do Instagram

Anitta aposta na tendência Brazilcore Reprodução do Instagram

Publicado 20/11/2022 05:00

Rio - Chegou a hora de torcer pela seleção brasileira na Copa do Mundo, sediada no Catar, que começa neste domingo. Além de pensar sobre onde assistir aos jogos, nos petiscos e bebidinhas, vale também caprichar na produção. Uma boa dica é adotar o estilo 'Brazilcore' no visual. E o melhor: essa tendência pode ser usada por pessoas de vários estilos e idades e em diversas ocasiões. Famosas como Anitta, a ex-BBB Thais Braz, Larissa Manoela, Carla Diaz, Bella Campos e Patrícia Poeta se renderam à nova moda.

fotogaleria

"O Brazilcore consiste em usar diferentes elementos do Brasil junto com as cores da bandeira do país, o verde, o amarelo e o azul. Indo além da roupa, a estética também usa acessórios que são conhecidos por serem brasileiros, com os chinelos e bonés nessas cores", explica a consultora de estilo Sophia Marins, que ainda ensina como adotar a tendência no visual.

"Há diversas formas. Dá para apostar em peças somente com a bandeira do Brasil ou com o próprio nome do país. Também dá para combinar as cores da bandeira no look, por exemplo, dá para usar uma saia azul com uma blusa verde ou amarela, dá para usar um vestido verde com acessórios em amarelo. É uma tendência que dá para fazer diversos mixes", ressalta.

Para a mulherada mais básica, Sophia aconselha: "Para quem quer testar a estética brasileira, mas não quer sair tanto da zona de conforto, aposte em acessórios neutros, como bolsas e sapatos pretos, brancos ou nude com o verde, azul e amarelo. Ou até mesmo faça as combinações de cores dentro da própria bandeira do Brasil. Os looks monocromáticos com um dos tons do país também estão dentro desta moda".

E se engana quem acha que essa tendência só pode ser usada somente na época de Copa do Mundo. "Essa época é um momento que nos deixa com vontade de usar as cores da nossa bandeira. No entanto, a mulherada não precisa deixar as peças no armário e só retirar de lá na próxima competição, daqui a quarto anos. Se você ainda quer usar o Brazilcore mas de um jeito mais leve, use somente uma peça com outros itens neutros, dá para combinar a blusa da seleção com uma calça jeans e um tênis branco. Use uma blusa azul com uma saia preta e acessórios nudes, é uma forma sutil de continuar a apostar na tendência."