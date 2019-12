O verão está chegando e com ele é preciso ter cuidado redobrado com a pele, mas também essa época do ano exige uma atenção especial com a maquiagem, que realça a beleza, destaca os pontos fortes do rosto e minimiza as imperfeições.

Pensando nisso, a coluna consultou a maquiadora Arielly Lemos, do Studio Frater, que preparou uma lista com sete itens básicos, que vão fazer toda a diferença na sua make. Confira!

1 - Água termal

Hidrata, refresca e acalma a pele, o resultado é uma pele saudável e radiante.

2- Hidratante Facial

É fundamental antes de iniciar a maquiagem, hidratar o rosto e o colo. Essa dica vale, inclusive, para peles oleosas. Os hidratantes faciais trazem no frasco a indicação para cada tipo de pele.

3 - Protetor Solar Facial

Protetor solar sempre, inclusive em dias nublados. Esse item é indispensável porque evita o envelhecimento da pele como resultado da exposição ao sol.

4 - Base ou BB Cream

Se você deseja um ar de “não pareço que estou maquiada, mas estou”, a melhor indicação é o BB Cream, porque uniformiza a pele, de forma mais leve. Agora, se essa não for uma preocupação para você, use a base. Devido ao calor, o melhor são as que possuem especificação OIL FREE.

5 - Corretivo

Se você acordou com aquelas olheiras indesejadas, o corretivo pode te salvar. Ele também é bacana para esconder uma espinha que resolver aparecer de repente.

6 - Pó compacto

Importante para selar todos os produtos cremosos que você já usou, nas etapas acima. Uniformiza e dá acabamento final em sua pele.

7- Blush

Para dar uma corzinha e fechar o cuidado com a pele com chave de ouro. Os tons de pêssego ficam lindos no verão.

Com esses itens, sua pele ficará incrível, com frescor e a maquiagem deve durar o dia inteiro. Para finalizar a produção, passe pelo menos duas camadas de rímel e um batom.