Saiba quais tratamentos estéticos não podem ser realizados no verão Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/12/2020 16:07

A estação mais sensual do ano está chegando! Todos querem ficar mais bonitos e com o corpo sarado para o verão. Mas nem todos os procedimentos estéticos podem ser feitos durante esse período. Por isso eu me cuido o ano todo! Correr atrás de um resultado rápido nem sempre é uma boa opção. Vale lembrar que a exposição intensa à radiação ultravioleta pode causar queimaduras. Por isso, os cuidados com a pele no verão evitam acidentes e garantem uma temporada tranquila.



A especialista dermato funcional da HTM Eletrônica, Aline Caniçais, explica que é preciso estar atento aos tratamentos estéticos realizados durante o período por causa da exposição ao sol.



- Banhos de sol, idas à piscina e até um simples passeio com o cachorro em dias mais quentes, podem causar ressecamento e irritação da pele. Longa exposição ao sol e à água, seja no mar ou na piscina, pedem uma atenção redobrada com a pele - explica Aline.



A especialista classificou quais os procedimentos indicados e quais devem ser adiados para a próxima estação:



1. Drenagem linfática - A principal função da drenagem linfática é drenar os líquidos em excesso, estimulando a circulação responsável por essa absorção, acelerando o metabolismo através de movimentos específicos que direcionam o fluxo linfático e o paciente não será prejudicado caso haja exposição solar.



2. Depilação a laser - A depilação a laser consiste em uma técnica de remoção dos pelos através de uma forte luz que destrói o pelo pela raiz. Não é recomendado no verão, pois a pele fica sensível e pode queimar facilmente com exposição ao sol. Também é contraindicado o uso em pessoas bronzeadas.



3. Massagem modeladora - A massagem modeladora é realizada manualmente, atinge camadas profundas da pele e traz benefícios para a circulação, além de melhorar o metabolismo, reduzir a celulite e melhorar o contorno corporal. O tratamento pode ser realizado em qualquer época do ano.



4. Limpeza de pele profunda - A limpeza de pele profunda é um tratamento muito popular, que atua para remover cravos e espinhas e é indicada para todos os tipos de pele. Como o método apresenta a etapa da extração, a pele fica muito sensível e pode sofrer irritação com o cloro da piscina ou areia.



5. Radiofrequência - Esse procedimento estético é um dos procedimentos liberados para os meses mais quentes, pois se trata de uma técnica não-invasiva que utiliza ondas de calor controladas e concentradas na pele, que atuam diretamente na flacidez, além de tratar celulite e gordura localizada.