Especialista dá dicas de como manter a casa florida e mais bonita Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/12/2020 12:58

Que tal dar um colorido e trazer mais alegria para sua casa? Eu acredito muito em boas energias e as plantas têm esse poder! Nada melhor que espalhar plantas e flores naturais pela casa para afastar qualquer negatividade. As flores trazem cor, vida, alegria e aconchego para os ambientes. Eu amo flores!



Para dar essa repaginada no seu lar, a designer florista Diennis Xavier, do Studio Magnólia Design Floral, deixou algumas dicas especiais. Fiquem ligadas!



- Em tempos de isolamento em casa, se torna cada vez mais importante manter o seu lar florido. Muitos passaram a olhar mais para si e a cuidar mais de sua casa, decoração, cantinhos preferidos. Então é muito importante manter esse espaço bastante agradável - explica Diennis Xavier.



Confira as 4 dicas práticas da especialista para cuidar da casa, deixando o ambiente sempre colorido e com flores:



1- Eu gosto sempre de ter flores no aparador perto da porta de entrada para dar boas vindas para quem chega;



2- O lavabo também é um local onde podemos colocar flores, nem que seja uma haste em um solitário ou até mesmo em uma garrafinha de leite de coco por exemplo. Fica um charme;



3- O centro da mesa de jantar é um excelente local para ter um arranjo. Você só deve observar a altura para não atrapalhar a visão de quem estará sentado durante as refeições;



4- Para que suas flores se mantenham bonitas por mais tempo, basta trocar a água a cada 2 dias e se possível cortar as pontinhas das hastes na diagonal, mantê-las em local arejado e longe do sol direto.



Pronto, agora é só curtir as boas energias que as flores trazem. De mulher para mulher, essas dicas não são incríveis? Então vamos colorir a casa inteira!