Dezembro laranja - saiba como evitar o câncer de pele Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/12/2020 19:51 | Atualizado 05/12/2020 19:53

Estamos no mês de combate ao câncer de pele. Eu mantenho cuidados diários e evito tomar sol sempre. Mesmo com o verão chegando, nós não podemos descuidar! E você, está cuidando bem da sua pele?



A Fundação do Câncer alerta para os riscos nessa época do ano, por causa do aumento de exposição ao sol, o que pode provocar o câncer de pele. Esse é o tipo de câncer mais comum de todos os diagnósticos da doença no Brasil. É por isso que, em 2014, a Sociedade Brasileira de Dermatologia instituiu a campanha Dezembro Laranja, com foco na prevenção e orientação sobre a doença.



Em tempos de pandemia, quando a máscara é um item de segurança indispensável, precisamos lembrar que o protetor solar, os chapéus e roupas com fator de proteção aos raios ultravioletas, também são importantes aliados da população.



- A exposição ao sol forte e por períodos prolongados não é recomendada. A pele recobre toda a anatomia humana, é o maior órgão que temos e por isso a atenção deve ser completa. Evite a exposição entre 10h e 16h, use protetor solar e não esqueça a hidratação - alerta Luiz Augusto Maltoni, diretor-executivo da Fundação do Câncer.



O câncer de pele melanoma é o mais agressivo e raro. A exposição à radiação solar, câmaras de bronzeamento e a falta de proteção adequada da pele também estão ligadas ao seu aparecimento.



- São estimados pelo INCA, 185.380 novos casos de câncer de pele (melanoma e não melanoma) por ano para o triênio 2020/2022, sendo 87.970 em homens e 97.410 mulheres. As mortes pelo câncer não melanoma chegam a 1.358 em homens e 971 em mulheres, segundo dados do Ministério da Saúde de 2018 - destaca Luiz Augusto.



Para alertar a população, a Fundação do Câncer está lançando a campanha ‘Faça da sua prevenção um hábito’, abordando atitudes que podem prevenir o câncer de pele. As peças educativas, publicadas nas mídias digitais, lembram uma checagem importante antes de sair de casa: “Está levando o essencial, máscara, álcool, protetor solar?” Além disso, destaca a importância da hidratação e da caminhada à sombra em dias de temperaturas altas como promete esse verão.



Vamos colocar em prática todas as medidas de proteção? Nós, mulheres, cuidamos muito do corpo. Mas essas medidas vão muito além da estética, elas podem salvar vidas! Uma mulher bonita é uma mulher saudável e feliz! Cuide-se!