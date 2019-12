Franjas pra que te quero!

As franjas atravessaram centenas de anos, desde a rainha do Egito,Cleópatra, passando por Coco Chanel, renomada estilista que levou o visual para as passarelas fazendo o estilo ganhar o status de glamoroso e descolado. O fato é que a franja nunca saiu totalmente de moda e nesse verão ela volta como tendência.

O hairstylist, Franklin Pedro, conhecido como Chiquérrimo, explica que nos últimos anos, as franjas curtas estavam fazendo a cabeça da mulherada, mas neste verão a aposta é outra.

- A tendência pra 2020 são as franjas médias, com mais volume e mais longas – explica o especialista. A coluna separou três tipos de corte que podem ajudar você a começar 2020 com um novo e lindo visual. Veja a seguir:

Franjas arredondadas são clássicas

Esse corte é formado pelas laterais mais compridas e centro um pouco mais curto. É importante perceber que os fios se misturam naturalmente mantendo uma harmonia, por isso, o centro da franja não pode ser muito curto. Por conta da diferença entre os comprimentos, a franja arredondada costuma ser bem durável.

Um clássico cheio de estilo - Pixabay





Franja longa lateral ou ‘franjão’ nunca sai de moda

Não está a fim de uma mudança tão radical? As franjas laterais podem ser uma boa opção, elas realçam o rosto e renovam o visual. Os fios frontais ficarão na linha da boa ou do queixo, funcionando como uma camada mais curta do restante do cabelo. Por ser mais comprida que uma franja arredondada, por exemplo, você poderá fazer penteados sem deixá-la em evidência quando quiser.

Versatilidade para quem não quer mudanças radicais - Pixabay

Franja em cacheado ou crespo: pode ou não pode?

Não só pode como deve, mas o primeiro ponto a levar em consideração é que as franjas em crespos e cacheados são diferentes das franjas em cabelos lisos. Nos crespos ela deve funcionar como uma interferência no rosto adicionando leveza e movimento. Segundo Franklin, há diversas formas das cacheadas aderirem a esse tipo de corte.

Leveza e movimento nos cabelos cacheados e crespos - Pixabay

- As laterais, diagonais ou repicadas ficam um arraso e agregam leveza ao corte. Os cabelos crespos e cacheados precisam de muita hidratação e o corte com franja não foge a essa regra- alerta o expert.



Então, para cabelos lisos, cacheados ou crespos, o segredo é procurar um profissional de confiança e arrasar com a franja que mais se encaixar com o seu estilo.