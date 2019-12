Árvore de balas: aprenda a fazer um enfeite lindo e delicioso para o seu natal!

Tá em cima da hora do Natal e você ainda acha que falta "tchan" na sua mesa? Então corre que ainda dá tempo de preparar um enfeite lindo (e delicioso) para a sua decoração!



Como a arquiteta Lívia Quintella mostrou no Band Mulher, meu programa que vai ao ar de segunda a sexta, às 14h, na Band, uma árvore de balas é um item super simples e rápido de fazer e que com certeza que vai conquistar os convidados! Vamos ao passo a passo:



Você vai precisar:

- cone de isopor

- borracha eva ou cartolina ou tinta vermelha ou verde

- palito de dente

- jujubas

- estrela de enfeite



Montando:

- Cubra o cone de isopor (com a maior boca para baixo e a menor para cima) com a borracha eva ou cartolina vermelha ou verde, ou pinte com a tinta apropriada para esse material e espere secar

- Agora basta colocar a jujuba no palito de dente e espetar no cone

- Vá fazendo o mesmo procedimento até preencher todo o cone

- Por fim, fixe a estrela no topo da árvore



As árvores com jujubas são uma opção barata e simples de fazer - Divulgação



Pronto, agora você tem uma árvore de natal de mesa! E o melhor desse tutorial é que ele é bem baratinho, dá pra encontrar tudo no comércio do seu bairro e soltar a criatividade!



Que tal mesclar as cores da jujuba? Experimente também substituir o doce por outro tipo de bala com cores natalinas. Mesmo que tenham embalagem, para colar no cone é só usar fita dupla face. Uma boa pedida também é usar bombons. Chegar a dar água na boca!

Viu como é fácil montar uma decoração simples e bonita, mantendo o seu estilo? Aposto que todos vão comentar e você vai fazer sucesso na certa!



E claro: feliz Natal para você e toda sua família!