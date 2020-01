Aromaterapia: o poder dos óleos essenciais

Insônia, baixa imunidade, estresse. Todos esses sintomas são muito comuns no dia a dia de quem desempenha várias funções e a aromaterapia é um tratamento complementar que vem se popularizando e passou a integrar a lista de procedimentos complementares do SUS em 2018. Mas você já ouviu falar nesta técnica e será que realmente funciona?

A aromaterapia é basicamente o uso de óleos essenciais e compostos aromáticos produzidos pelas plantas para atração de polinizadores ou defesa, portanto são substâncias que fazem parte da fisiologia do vegetal. Os egípcios foram um dos primeiros povos a usar esses óleos em benefício para a saúde, a limpeza da casa e até como ação repelente. Para entender um pouco mais sobre esta prática milenar, a coluna conversou com a botânica Juliana Barbosa, idealizadora da plataforma cosmética Omi Ifé, ressalta a importância de consultar um profissional antes de fazer uso dos óleos essenciais.

- Existem diversos estudos científicos que comprovam a eficácia dos óleos essenciais, mas é importante saber as concentrações corretas, como diluir os compostos porque alguns deles podem provocar alergias ou dermatites tópicas, caso sejam aplicados de forma indevida – explica Juliana.

Cólicas

A sálvia esclareia e o gerânio são óleos essenciais que ajudam muito a aliviar as cólicas menstruais. Ambos devem ser misturados com óleos vegetais como o de côco ou o de oliva extravirgem e aplicados na região pélvica. As concentrações serão receitadas por um especialista.

Estresse e Insônia

A lavanda é indicada nesses casos porque acalma e pode ser usada como um aromatizador do quarto, por exemplo. Outra possibilidade é usar como óleo aplicando próximo ao nariz, entre as sobrancelhas, no peito e massagear. Como a lavanda tem o poder sedativo, a pessoa terá uma qualidade de dono muito melhor.

Candidíase

Geralmente a melaleuca é indicada para candidíase combinada com um óleo floral, que pode ser o gerânio ou a rosa branca, mas é extremamente importante que se procure um ginecologista e um aromaterapeuta. A candidíase pode ter um fundo emocional ou estar ligada a má alimentação, por exemplo e o profissional saberá exatamente quais são os elementos indicados de acordo com o caso específico.

Baixa imunidade

Para manter uma boa imunidade, o óleo essencial de olibano é super indicado. Ele pode ser usado para inalação antes de dormir ou no difusor pingando algumas gotinhas.

Repelente e aromatizador para casa:

300 ml de água

3 gotas de sabão neutro (sabão de côco, por exemplo)

10 gotas de óleo essencial de citronela

10 gotas de óleo essencial de capim limão

Modo de preparo:

Coloque todos os ingredientes num borrifador e agite. Essa mistura pode ser usada como repelente contra mosquitos e moscas e o capim limão tem um efeito importante contra ansiedade. Como é um repelente natural, pode ser usado em ambientes com crianças, bebês, pessoas alérgicas e até na cozinha.

Tão importante quanto o uso correto dos óleos essenciais, é a procedência desse material, para que se evite qualquer tipo de fraude. Então, fale com o aromaterapeuta de sua confiança e peça referência.