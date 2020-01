5 dicas para ficar bronzeada por muito mais tempo no verão

Verão é época de exibir o charme da marquinha de biquíni. Para produzi-la, vale praia, piscina, cachoeira, atividade física ao ar livre... Mas como os fins de semana são curtos e não há tempo a perder, muita gente recorre aos aceleradores de cor, como bronzeadores, óleos ou outras fórmulas caseiras não tão confiáveis.



O problema é que essa rapidez pode ter um custo alto: a pele manchada e descascando – nada do que a gente quer na estação em que os corpos estão mais à mostra. Sem contar a ardência desconfortável ou até riscos mais sérios, como queimaduras ou insolação.



Como, então, conseguir o tom bronze na pele de maneira saudável?

1.Use protetor solar

Estranhando essa primeira dica, não é? Pode parecer contraditório, mas o uso do protetor é o que vai garantir que seu bronzeado dure muito mais tempo.

O protetor solar não impede o bronzeamento como vai torná-lo muito mais seguro e saudável. Isso porque ele funciona como um filtro para os raios solares e os que ainda passam vão estimular a produção de melanina na pele. De quebra, ele evita a descamação.

Só lembre de passar o produto 30 minutos antes da exposição ao sol e reaplicar a cada 3 horas, principalmente se transpirar ou entrar na água.



2.Beba água

Debaixo de sol e calor, transpiramos, isto é, perdemos água. Então é ainda mais importante repor líquidos. Beber água reflete na saúde dos órgãos, do cabelo e da pele. E, para ser exposta ao sol e ter uma boa produção de melanina, a pele precisa estar saudável.

Aproveite para variar entre água, sucos, água de coco, isotônicos e outras opções.



3.Alimente-se bem

Sabia que existem alimentos que ajudam a fixar o bronzeado? Isso porque contêm substâncias que estimulam a produção de melanina e são antioxidantes, como carotenoide, licopeno e betacaroteno.

Use e abuse de cenoura, laranja, beterraba, mamão, melancia, manga, tomate, abóbora, acerola, batata-doce, couve e espinafre. Insira-os na alimentação diária cerca de 10 dias antes e depois de se bronzear. Além de saladas e lanches, você ainda pode brincar e criar novos sucos com esses ingredientes.



4.Esfolie a pele

Esfoliar a pele 3 dias antes de se expor ao sol vai remover as células mortas e estimular a circulação. É uma espécie de preparo da pele para conquistar um bronzeado uniforme e caprichado, evitando manchas.É importante não fazer a esfoliação após o bronzeamento, pois a pele estará sensível demais.

Há várias receitinhas para promover essa renovação celular em casa mesmo. Fique atenta a essa dica extra: misture mel e açúcar e aplique na pele fazendo movimentos circulares. Depois é só enxaguar. Além de tudo, você ainda vai se sentir num spa e relaxar.



5.Use hidratantes

Ninguém que se bronzeia que descascar depois né? Por isso é fundamental aplicar um bom hidratante para selar a pele, impedindo a perda de líquido e o aspecto ressecado. Assim, a nova cor vai durar muito mais. É importante também evitar banhos quentes e prolongados.





Viu como é muito mais fácil do que você imaginava? Com certeza com essas dicas seu bronzeado vai ser mais duradouro, bonito e saudável e você vai arrasar no verão!