Super ciladas: como fugir da ilusão dos homens super-heróis

Você já ouviu falar que cada homem pode ser comparado a um super-herói? Pois é! Tem pra todos os gostos e é importante você identificar se vale ou não a pena investir na relação. O desafio é analisar cada personalidade listada abaixo e perceber se o seu relacionamento tem alguma coisa em comum com o que apresentamos aqui. Caso tenha, é importante acender a luz amarela e ficar atenta. Bora lá?



Thor - Aquele cara perfeito, mas tão perfeito, que é inatingível e que não pertence ao seu mundo. É aquele homem porque você vai lutar, lutar, lutar e no fim das coisas vai perceber que não vai rolar. Ele surge, você se apaixona e então, ele volta pro ‘mundo dele’. É um Thor que você quer na sua vida?

Superman - Ele é forte, lindo, protetor, mas se enfraquece ao ter contato com a criptonita. E quem são elas? Exatamente isso que você está pensando! O famoso galinha, que tem suas ‘fraquezas’, mas sempre volta arrependido.

Homem-Aranha – Como uma aranha, que rasteja bem devagarzinho, esses homens são lentos e não tomam atitude. Fofinhos, são verdadeiras gracinhas, mas têm medo de demonstrar o que sentem, vivam naquele eterno vai-não-vai.

Flash – Ele aparece e desaparece num piscar de olhos e nunca está presente de verdade na sua vida.

Batman- Misterioso, poderoso, um verdadeiro gentleman. Mas é um menino problemático, cheio de traumas e não define a vida que quer levar com você.

Homem elástico - Bonzinho demais, flexível demais, que cede o tempo inteiro e que pode ser feito de gato e sapato. Chato, não?

O rol de super-heróis é extenso. Temos também o Homem-Formiga, o Aquaman, a Coisa, o Hulk...

Brincadeiras à parte, é importante a gente ter em mente que um relacionamento bacana não é perfeito, como no cinema. O homem real caminha junto, lado a lado. Queira um homem real, não aquele que te salvará, mas que vai te amar e trazer paz. Avante!