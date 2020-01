Dicas para curtir o carnaval sem gastar muito

O ‘esquenta’ do carnaval já começou. Desde janeiro, os blocos estão na rua, os ensaios das escolas de samba arrastam multidões e em poucos dias, a festa de Momo começa pra valer. Mas a folia vem logo depois das festas de fim de ano, dos impostos, das matrículas escolares, então nem sempre é possível investir muito dinheiro em fantasias de carnaval. A boa notícia é que dá pra ficar bonita e se divertir gastando pouco. Confira as tendências desse carnaval que estão com tudo e não doem no bolso:

Tiaras – elas já invadiram as ruas cariocas e abordam diversos temas, desde assuntos políticos a memes que bombaram na internet. São feitas de material emborrachado, conhecido como EVA e cola quente. Você pode confeccionar em casa gastando R$ 10,00.

As tiaras dão um toque divertido e ficam ainda mais valorizadas com uma maquiagem colorida. A roupa pode ser shorts, camiseta leve ou body e um tênis. Conforto e diversão anda lado a lado, especialmente no carnaval.

Saias de tule – Já faz alguns carnavais que essa peça está bombando. Em 2020 elas continuam em alta e custam entre R$20,00 e R$ 30,00 nos mercados populares, caso você não tenha uma delas na gaveta. Você pode compor o look com um body e um tênis ou rasteirinha. Vai ser sucesso!

Ombreiras e franjas – Lembra dos anos 90 quando as ombreiras faziam o maior sucesso? Nesse carnaval elas vêm com tudo. De ráfia, papel com maior gramatura ou tecido, você pode encontrar esse adereço a partir de R$ 30,00 ou fazer em casa. As franjas também estão em alta e podem dar aquele tom de fantasia ao biquíni ou compor a própria ombreira.

Maquiagem – não tem jeito, a maquiagem é fundamental se você quer arrasar no carnaval. Delineadores, sombras, cílios postiços são super importantes na hora de compor o seu look. Seja criativa que vai dar tudo certo!

Glitter – Esse é um queridinho no carnaval, é só colocar um brilho no rosto e no colo, que fica tudo lindo. Há algum tempo é possível encontrar glitter biodegradável. Faz bem para a pele e para o meio ambiente. É um pouquinho mais caro, mas a coluna achou por R$ 9,40. Vale o investimento.