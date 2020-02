Gardênia Cavalcanti: Vai colar!

Rio - Carnaval chegando e o que a mulher quer mesmo é praticidade. Por isso, o maquiador e empresário Agustin Fernandez desenvolveu uma linha de delineadores adesivos. Eles já vêm prontos, são auto colantes e hipoalergênicos.

"Você pode montar seu look de carnaval em questão se segundos, sem preocupações com suor porque ele é a prova d'água. Eles também são reutilizáveis com uso de cola para cílios", explicou o influenciador digital, que deu outra dica para quem precisa de frescor e durabilidade na hora de aproveitar o carnaval de rua nesse verão: Água termal!

"Além de hidratar a pele, que é super importante nesses dias quentes de folia, ela também auxilia na fixação da make e do glitter", diz. Oh abre alas, que eu quero passar!!

Bebeu água?

Verão, carnaval, período em que devemos beber muita água, mas para variar um pouco, existem diversas receitas de água aromatizada. Segundo a nutricionista Renata Pigliasco, elas são uma opção saudável ao refrigerante e às bebidas alcoólicas e ainda dão energia, melhoram a digestão e eliminam as toxinas do organismo. É tudo de bom! Acesse O Dia Online e veja uma receita simples e barata.

Depilação sem susto

Um dos principais medos de quem depila a pele são as manchas. Graciene Fernandes, franqueada da Depyl Action Plaza Niterói, lembra que é importante ficar pelo menos, 72 horas sem se expor diretamente ao sol, após a depilação. Então nada de praia ou piscina nesse período! No O Dia Online você confere mais dicas pra manter a pele livre das manchas.