Calvície feminina: como evitar e tratar

O sonho de toda mulher, assim como a promessa de tantos comerciais, é ter longos e fortes. Mas, para isso, eles precisam estar saudáveis – você também. A saúde do cabelo acontece muito mais de dentro fora, do que de fora pra dentro. De nada adianta usar cremes caros se não se alimentar corretamente.

Mas, em certos momentos da vida, o equilíbrio do nosso corpo fica abalado. A menopausa, quando há uma irregularidade hormonal, é um exemplo disso. Nessa fase, é comum algumas mulheres desenvolverem alopécia androgenética.

Você se assustou com o nome e mais ainda com a ideia de perder os cabelos? Eu explico: nada mais é que a calvície feminina. Sabia que mulheres também podem sofrer com grande queda de cabelo? Então dê o play e confira o que meu amigo, o cirurgião plástico Dr. Leo Sauer (@dr.leo.sauer), explica sobre sinais, causas e tratamentos para esse distúrbio hormonal.

Todo mundo fala sobre calvície masculina, mas em mulheres há muito pouca informação. Por isso, o Dr. Leo está lançando o #ProjetoRapunzel, que busca conscientizar sobre a alopécia feminina e alertar sobre a importância do diagnóstico precoce.

"Muitos casos que chegam ao meu consultório já estão em estágio avançado, em que nem tratamento cirúrgico de transplante capilar é indicado. Eu quero evitar isso. Quero que as mulheres tenham oportunidade de reverter uma eventual calvície", conta o cirurgião plástico.

Para isso, o #ProjetoRapunzel consiste em identificar a calvície feminina na fase inicial do problema e, assim, tratar não somente o couro cabeludo, mas também os fios, com profissionais atuando de forma multidisciplinar na parte médica e terapêutica.

E todas nós sabemos que uma mulher satisfeita com seu cabelo não quer guerra com ninguém. A autoestima melhora com um cabelo, até nosso humor muda! Justamente por permitir que mulheres se sintam bem consigo mesmas e sejam mais felizes que esse projeto é tão lindo! Deu até vontade de ser Rapunzel e sair por aí jogando as madeixas!