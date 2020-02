Gardênia Cavalcanti: Carnaval!

Pra você curtir a Sapucaí



Você, que tem o sonho de curtir o maior carnaval do mundo na Passarela do Samba, não pode perder os sorteios que estou promovendo no meu Instagram @gardeniacavalcanti! Para concorrer aos pares de convites para camarotes da Sapucaí, siga as regras das promoções, espalhe pros amigos e cruze os dedos! Os resultados saem na próxima quinta-feira (19/02). Boa sorte!



Amor de fã



A atriz Rita Guedes, em cartaz com a peça 'Uma Relação Tão Delicada', no Teatro Vannucci, teve uma surpresa pra lá de especial no final do espetáculo, na noite do último domingo (09/02). Ela recebeu um quadro de pintura a óleo, onde foi eternizada, nas mãos do artista plástico Roberto Valleck. Fã da atriz desde seus primeiros trabalhos, Valleck fez uma linda homenagem através de uma obra de realismo em óleo sobre tela. Arrasou!



No clima da folia



A ex-panicat Babi Rossi (@babicrisrossi) já entrou no clima do Carnaval e compartilhou com os seguidores de suas redes sociais algumas inspirações de make para curtir os bloquinhos. Veja que linda na foto. Quer saber o passo a passo dessa e de outras sugestões? Acessa O Dia Online e confira!