Gardênia Cavalcanti: Mulheres rodadas

A ideia de criar o bloco Mulheres Rodadas surgiu em 2014, depois que uma página no Facebook postou uma foto de um rapaz segurando uma placa onde estava escrito: "Não mereço mulher rodada". Numa conversa entre amigos, a jornalista Renata Rodrigues comentou que deveriam criar um bloco de Carnaval com esse nome. Em 2015, cerca de três mil pessoas participaram do cortejo das Mulheres Rodadas e, seis anos depois daquele primeiro desfile, a coluna conversou com Renata sobre o que mudou para as mulheres brasileiras de lá pra cá.

O que uma mulher precisa ser ou fazer para ser considerada rodada?

RENATA RODRIGUES: Ela precisa ter vivido muito. Sabe a frase da Simone de Beauvoir, sobre tornar-se mulher? Para ser rodada, você precisa já ter se tornado mulher, o que quase sempre é dolorido, se você compreende as desigualdades implícitas a isso. Mas você precisa também ter prazer, alegria e ser capaz de rir um pouco do machismo, do conservadorismo e da caretice.

O que melhorou e o que piorou para as mulheres no Brasil desde a criação do bloco?

Nos últimos anos, vivemos um período de plenitude dos movimentos sociais de mulheres, e isso gerou um certo avanço nas políticas públicas. Por outro lado, os números referentes à violência contra mulher são altos, estamos vivendo um momento de tentativa de desmonte das políticas já criadas. Mas isso é um movimento de ação e reação, as mulheres continuam atentas.

Alguma novidade no bloco este ano?

Mostraremos uma conexão muito forte com os demais movimentos de mulheres de toda a América Latina. Será de arrepiar!

