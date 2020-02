5 dicas para customizar seu abadá

Chegamos à metade dos dias de folia e você resolveu dar uma incrementada no seu look em cima da hora? De fantasia ou abadá, o que não muda é todos querem inovar e se destacar no meio da multidão. Afinal, a gente não quer só cair na folia, ne? A gente quer cair na folia bonita e estilosa!

Com fantasia, é mais fácil, a internet está cheia de ideias e basta soltar a criatividade. Mas e com abadá, aquela camisa que festas, trios e camarotes costumam dar para identificar o evento? Para isso, eu convoquei a stylist Kika Macedo (@dicadakika) para nos dar dicas! Olha o que ela separou pra gente:

Peças coringas

Sabe aquela peça que você comprou mas acha um pouco “demais” pro dia a dia? No carnaval, elas caem super bem e dão outro ar pro look.

Tesoura nele!

Geralmente as golas dos abadás vêm arredondados, mais em cima. Faça um corte e a roupa ganha outra cara e caimento. Também não tenha pena de colocar a tesoura em mangas e barras.

Plumas, rendas e paetês

Qualquer item desse trio é imbatível. Orne mangas, decotes, barras e até detalhes dos abadás com eles e prepare-se para fazer sucesso. Mãos à obra!

Mangas bufantes

Mangas bufantes estão super em alta e dão um ar chique à produção. É mais uma sugestão se como incrementar seu abadá.

Correntes e pedrarias

Você também pode recorrer a pedrarias, correntes e outros enfeites já prontos. Nos comércios populares, dá pra encontrar lindos e baratos, e então é só aplicar.

Adoramos as dicas, Kika!