Rio - Essa coluna é dedicada às mulheres mães, estudantes, trabalhadoras, donas de casa, de todas as faixas etárias e orientações sexuais durante os 365 dias do ano, mas nesse 8 de março, queremos dizer a você que cumpre uma jornada dupla e, às vezes, tripla de trabalho, que o mundo é seu, que você é maravilhosa e que estamos juntas! Somos mais da metade da população deste país e podemos estar onde quisermos. Vai haver dias em que você se sentirá cansada, em que não vai dar conta de todas as tarefas e está tudo bem. Você continua sendo um mulherão!

E para te inspirar nesse mês especial, amanhã, a partir das 14h, no programa 'Band Mulher', vamos contar histórias superbacanas. A Vivi Assis dá show de autoestima e samba no pé. A musa do Salgueiro tem nanismo, mas não se abate e supera preconceitos. A psicóloga Taiane Ferreira ajuda outras mulheres a resgatarem sua autoestima. E o que a delegada Fernanda Fernandes tem a contar sobre sua rotina à frente da DEAM de Duque de Caxias? São muitas histórias de vida e superação. Espero por você. Fique ligada!

E por falar em mulherão…

Bruna Wladyka (@brunawladyka) será a primeira brasileira a participar do projeto 'Build, Train, Race', competição que acontece durante o Flat Out Friday, em 13 de março, nos Estados Unidos. A pilota lidera o movimento #ElasPilotam, que levanta a bandeira da sororidade e encoraja outras pilotas apaixonadas pelo segmento duas rodas a comandarem sua própria liberdade. Boa sorte!