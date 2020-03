Cristo iluminado na cor lilás em homenagem às mulheres

Rio - Na última quarta-feira (11/03) tive a honra de conduzir o evento de iluminação do Cristo Redentor na cor lilás, que simboliza o movimento em defesa das mulheres vítimas de violência. A ação foi organizada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SEDSODH) e contou com a participação do reitor do Santuário do Cristo Redentor, Padre Omar, e da secretária de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Fernanda Titonel. Uma emoção sem igual estar diante de uma das sete maravilhas do mundo por uma causa tão importante.

Contra o Feminicídio

Participei do Fórum Permanente de Combate ao Feminicídio, organizado pela delegada Fernanda Fernandes, titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Duque de Caxias. No Brasil, a cada minuto, quatro mulheres são vítimas de agressão. A boa notícia é que o número de ocorrências aumentou, mas em contrapartida o índice de mortes diminuiu. Não podemos nos calar!

Durante o Fórum, fui homenageada e me senti muito agradecida, especialmente por ter a oportunidade de abrir espaço para especialistas e mulheres agredidas falarem sobre o tema.

Liberte-se

E para comemorar o Mês da Mulher, vamos fazer um sorteio superespecial. Um ensaio fotográfico com o querido Vinny Bertoli (@vinnybertoli), que está à frente do projeto 'Liberte-se'. A ideia é resgatar ou reforçar a sua autoestima com fotos maravilhosas. Quer saber como participar do sorteio? Acesse o meu Instagram (@gardeniacavalcanti) e confira quais são as regras. Mas corre porque é até o dia 31/03. Boa sorte!