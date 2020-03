Rio - Minha gente, estamos todos acompanhando diariamente as notícias sobre o coronavírus, que já atinge diversos países no mundo, e por isso é classificado como pandemia. Para evitar o contágio dessa doença, as autoridades orientam que a população deve ficar em casa. As crianças foram liberadas da escola, muitos trabalhadores estão exercendo suas funções em regime de home office e sabemos que adaptar a rotina para ficar dentro de casa pode ser muito desafiador. Então preparamos a coluna desta semana com dicas para que você fique em casa com atividades interessantes para adultos e crianças.



Teatro em casa



A produtora cultural Palavra Z Produções Culturais fará exibição de espetáculos teatrais gratuitamente de forma online. Hoje é dia das peças 'Vamos comprar um poeta', que estará disponível das 10h às 14h, e de 'Tudo o que há flora', no ar das 18h até meia-noite. O link para acessar os vídeos dos espetáculos é disponibilizado no dia da exibição no site www.palavraz.com.br, nas redes sociais da Palavra Z (@palavra_z) e das respectivas peças. Acesse e divirta-se. Viva à cultura! Viva à solidariedade!



Contação de histórias online



Um grupo formado por escritoras, entre elas a Elis Medeiros está fazendo transmissões ao vivo e gratuitas com contação de histórias diariamente tanto no Instagram quanto no Facebook. Ótima dica para entreter a criançada ao longo da semana. Veja abaixo os perfis e horários:



10h30 - (segundas, quartas e sextas) e 16h30 (terças e quintas) - @fafaconta

11h - @maequele

11h30 - @carollevy

12h30 - @marinabastoshistorias

14h30 - @abigailcontamaisdemil

15h - @camila.genaro

16h- @ralphenr

16h - @samaracontadora

17h -@umcontoqueconta

18h- @marianebigio

18h - @paula.dugaich

19h - @tiaamandinha

19h - @eliscritora

20h - @flavinha.gama

FGV – 55 cursos online gratuitos



A Fundação Getúlio Vargas disponibiliza 55 cursos online gratuitos em sua plataforma. Uma excelente oportunidade pra você passar pela quarentena com saúde e mais qualificada para o mercado de trabalho. Acesse https://educacao-executiva.fgv.br/ e escolha o curso de seu interesse.