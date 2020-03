Fotógrafo cria projeto para estimular a autoestima feminina

Os tempos mudaram, as mulheres são mães, trabalhadoras, esposas, amigas e todos os dias é preciso fazer de um limão, uma limonada saudável e saborosa. E daí, quando a gente menos espera e se olha no espelho, muitas vezes se depara com uma desconhecida, que está submersa nas intermináveis tarefas diárias.

Para resgatar e reforçar a autoestima feminina, o fotógrafo Vinny Bertoli (@vinnybertoli) criou o projeto Liberte-se, um ensaio fotográfico em que as mulheres têm a chance de voltar a ser quem são. Bonitas, plenas e felizes.

- O meu propósito é trazer todas as potencialidades da modelo para que o resultado do ensaio seja realmente libertador e ousado – explicou o fotógrafo.

A boa notícia é que em comemoração ao Mês da Mulher, Vinny vai sortear um ensaio fotográfico gratuito com direito à make feita pela maquiadora Thaisa Botelho (@thaisabotelhomakeup).

Para concorrer é preciso seguir algumas regras que estão descritas no perfil @gardeniacavalcanti. O sorteio vai ser realizado em 31/03, mas a data de realização do ensaio será marcada depois que a quarentena em razão do Covid-19 for concluída. O making off dessa super produção será exibido no Program Band Mulher.