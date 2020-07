Quase toda mulher já teve infecção urinária ou conhece alguma amiga que já passou por isso. Infelizmente, esta é uma doença muito comum entre nós, mulheres. Mas neste período de pandemia o problema fica ainda mais frequente. Por isso, pedi ajuda ao urologista José Alexandre para saber mais sobre o assunto. Essa nova rotina na vida das pessoas pode provocar "doenças colaterais", causadas pelo isolamento social necessário para o combate ao coronavírus. Uma delas é a infecção urinária. O problema pode causar ardência ao urinar e urgência em fazer xixi. "Muitas mulheres me procuraram neste período para teleconsultas com casos de infecção urinária. Isso acontece, entre outros motivos, porque o isolamento social pode fazer com que bebam menos água, criando condições para que o problema apareça", explica o urologista José Alexandre. Vários estudos mostram que beber mais água reduz a incidência de infecção urinária, principalmente em mulheres jovens. O consumo de água é um forte aliado no combate à doença e auxilia na prevenção da recorrência de cistite, além de ser um método mais barato do que o uso de antibióticos para conter o problema. "O isolamento social muda nossos hábitos e o repouso extra reduz a sensação de sede. Mas precisamos nos manter corretamente hidratados, para prevenir não só a infecção urinária, mas outros males também, como os cálculos renais, por exemplo", explica o médico, que também contraiu coronavírus, mas já está recuperado.

Dicas & Truques

Se o objetivo é beber mais água, eu resolvi pegar umas dicas de como fazer uma água aromatizada com a nutricionista Renata Pigliasco. Ela me explicou que este tipo de água não é só mais sabor, mas também combina com mais saúde! Traz energia, melhora a digestão, hidrata e elimina toxinas. Veja essa receita abaixo.

Ingredientes:

1 laranja, 1 rama de canela, 10 folhas de hortelã, 5 morangos ou 2 colheres de sopa de mirtilo, gengibre, 1 litro de água gelada e cubos de gelo.

Preparo:

Lave a laranja e as folhas de hortelã. Corte a laranja e o morango em rodelas finas. Corte lascas de gengibre. Em uma jarra, junte todos os ingredientes e misture bem. Sirva gelado.

Beleza da Alma

"Todas as nossas palavras serão inúteis se não brotarem do fundo do coração. As palavras que não dão luz aumentam a escuridão" — Madre Teresa de Calcutá

Galeria de Fotos Infecção urinária: beber água ajuda na prevenção da cistite Divulgação Água aromatizada Divulgação