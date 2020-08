Rio - A máscara virou um acessório necessário para o nosso look de todas as horas. Eu uso, claro! Adoro umas bem coloridas e estilosas. Mas com essa nova rotina, precisamos realçar o nosso olhar. Conversei com o make up Marcelo Hicho, que deu várias dicas de maquiagem para os olhos.

"Já que a máscara se tornou um acessório indispensável, então podemos brincar com as estampas e cores diferentes que combinem com seu look. Os olhos ganharam maior projeção, então vamos tirar proveito disso com algumas dicas rápidas e práticas", explica Marcelo Hicho.

Sobrancelhas, elas são uma parte muito importante da make dos olhos. Elas devem estar desenhadas de acordo com o seu formato de rosto e olhos. Vale até visitar um especialista em sobrancelhas, pois são importantíssimas para realçar o olhar. Se a sua tiver um desenho com poucos pelos, lembre que um lápis ou uma sombra aplicada com pincel chanfrado pode ajudar a ajustar o olhar. A cor para a sobrancelha deve sempre ter um tom marrom acinzentado, independentemente da cor do cabelo.

Não importa o tipo de maquiagem que você vai fazer, não deixe de contornar os olhos. Principalmente com um delineador preto gatinho, bem longo, que continua em alta e fica perfeito para valorizar o olhar.

Caso queira fazer um olhar sexy e misterioso, o lápis na parte inferior na linha d'água (a linha dentro dos olhos) também é muito bem-vindo. Ele pode ser preto, marrom ou colorido.

Cílios em destaque. Aqui temos duas possibilidades. Você pode passar várias camadas de máscara para cílios, deixando os cílios longos, encorpados e poderosos ou pode optar por um belo par de cílios postiços. Caso a escolha seja por usar muita máscara de cílios, tenha cuidado para eles não ficarem "grudados" ou com excesso de máscara.

Deixamos as explicações sobre sombra para o final. Na verdade, ela só vai colorir, iluminar ou dar profundidade. A ideia do momento é mesmo que ela faça o toque final.

Maquiador Marcelo Hicho e a modelo Juliana Tucunduva - Coluna Gardênia Cavalcanti - Divulgação

Dicas & Truques

Pequei algumas dicas sobre máscaras com a Caroline Carvalho, da confecção MáscarasRJ, que produz modelos lindos e se reinventou durante a pandemia. Vejam as orientações:

O recomendado pela OMS é que a máscara tenha, no mínimo, dois tipos de tecidos diferentes, sendo três camadas o modelo ideal. A camada interna deve ser de algodão, pois é a que fica em contato com a boca e absorve a umidade. Já o tecido externo precisa ser resistente à água, pois irá funcionar como uma barreira mecânica, por isso, a sugestão é o poliéster.

Ao comprar a máscara, observe as informações do produto e compare com as recomendadas pela OMS. Depois é só se preocupar com as cores e a combinação com o look.

Para quem vai fazer sua máscara em casa, uma dúvida comum é sobre qual tecido usar. Lençóis e camisas são feitos de algodão, mas será que podemos usar? A dica é colocar o tecido contra a luz, se for muito transparente, não use! Isso indica que as tramas estão muito abertas e por isso não terá uma boa proteção.

Beleza da Alma

"Os olhos não são apenas o espelho da alma, mas também o reflexo do coração"

Adriano Dornelas da Costa