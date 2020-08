Bumbum na nuca

Tenho conversado com muitas amigas e todas estão, assim como eu, precisando urgente de um up! Na quarentena nos descuidamos um pouquinho, não é meninas? Se nesta pandemia você assistiu mais séries do que malhou, assim como eu, vamos correr atrás do prejuízo? Por isso, peguei ótimas dicas com a influencer fitness, Laari Michelin.



Estamos retomando as atividades e nos adaptando ao “novo normal”. Mas esse hábito de fazer exercícios em casa veio para ficar e pode sim ser uma ótima opção, mais barata, prática e rápida. A influencer Laari também precisou se adaptar aos treinos em casa, sem um profissional por perto e sem todos os equipamentos encontrados na academia. Mas ela se adaptou muito bem.



- Eu também me acostumei aos treinos em casa. A alimentação teve mudanças, com treinos um pouco mais leves, o apetite reduziu um pouco. Na academia, treinava todos os dias, em casa apenas quatro vezes na semana, sempre respeitando meu corpo. Também inclui alguns exercícios cardio como danças, corda, entre outros, duas vezes na semana. Além disso, escolho pelo menos um dia na semana para descansar. Algumas academias já abriram, mas continuo fazendo tudo em casa e já me adaptei - explicou Laari Michelin.



Laari destacou que é necessária uma nova adaptação, sem cobranças. Segundo ela, com os resultados, a motivação aumenta muito. Um deles é na busca pelo bumbum perfeito, por isso ela tem intensificado o treinamento para os glúteos. Outra parte importante dos exercícios é fortalecer o core, um conjunto de músculos abdominais, da região do quadril e lombar, que sustentam o tronco.



GLÚTEOS



Dicas com os quatro melhores exercícios de glúteo para você realizar em casa:

1 - Agachamento livre. Dica: Agache até o chão, mantendo a postura.

2 - Agachamento búlgaro. Dica: força na perna da frente e manter a postura ereta.

3 - Elevação pélvica. Dica: Contraia bem o glúteo em cima.

4 - Stiff. Dica: Mantenha o calcanhar firme no chão.



FORTALECER O CORE



Um core treinado vai aumentar a força, melhorar a postura, proteger o funcionamento dos órgãos internos e melhorar a composição corporal. A prancha é um dos melhores exercícios para o core e ajuda a estabilizar o corpo. Alguns benefícios da prancha são:

- Melhoria na definição e desempenho do core;

- Diminuição de risco de lesões nas costas e coluna;

- Melhoria da postura e do equilíbrio;

- Aumento da flexibilidade.

Confira os vídeos com as dicas: