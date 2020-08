Pernas bonitas e sem varizes

Rio - Hoje nossa dica de saúde é como evitar as temidas varizes. Quem não quer ter belas pernas? Esses vasinhos, além da questão estética, também podem prejudicar muito a nossa saúde. E esse é um problema muito comum entre nós, mulheres. Mas nem tudo está perdido! Conversei com o angiologista e cirurgião vascular Lucas Rezende e ele explicou como é possível evitar e quais são as causas do problema.



“Um fator determinante para o surgimento das varizes é a hereditariedade. Há um forte componente genético que facilita os problemas vasculares, mas as causas não se resumem aos fatores hereditários. Sedentarismo, sobrepeso e obesidade, tabagismo e má alimentação podem provocar ou agravar esse problema”, explicou o angiologista Lucas Rezende.



Apesar de comum em mulheres, homens também podem ter varizes. Elas são causadas quando há alguma disfunção venosa, que compromete a circulação de sangue pelas veias até o coração, são nesses casos que aparecem as varizes. Isso pode acontecer por diversas causas, como um afrouxamento das paredes dos vasos ou alguma obstrução que interfira no fluxo sanguíneo.



“A musculatura da perna cumpre um papel importante nesse problema e há quem chame a panturrilha de “segundo coração”, isso ressalta a importância da atividade física. Muito além desses vasinhos, as varizes são um problema de saúde que precisa de tratamento e pode trazer complicações caso não haja um diagnóstico adequado. Entre as complicações, existe o risco de trombose, úlceras, embolia, entre outros problemas”, explica Lucas.



Como prevenir

Hábitos saudáveis ajudam a prevenir varizes e várias outras doenças: alimentação balanceada e atividade física são fundamentais. Tabagismo é um sério fator de risco.



Sintomas



Muitas vezes, o que desperta a atenção é a questão estética: vasinhos arroxeados que surgem nas pernas e muitas vezes incomodam mais pela aparência do que por outro motivo. Além do fator estético, os sintomas dos pacientes são: sensação de “queimação” ou “cansaço”, pernas pesadas, inchaço das pernas, principalmente ao redor do tornozelo, mas que geralmente melhoram com a elevação das pernas e se agravam no fim do dia.



Tratamentos

Existem diferentes formas de tratamento, que variam de acordo com cada caso. O tratamento consiste na eliminação dos vasos “doentes”. Essa eliminação pode ser feita por cirurgia convencional, que retira essas veias ou por procedimentos que induzem a sua deterioração, seja por uma queima do vaso usando laser ou reação química chamada escleroterapia (aplicação de medicamento via injeção).