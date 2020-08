Rapidinhas da Semana - 25/08/20

Prêmio para jovens voluntários com ações durante a pandemia

Prêmio Prudential Espírito Comunitário - Divulgação O Prêmio Prudential, que destaca o trabalho voluntário de jovens estudantes de todo o Brasil, criou uma categoria especial para ações sociais promovidas durante a pandemia. Jovens de todo o país já podem fazer a inscrição online de suas ações no 'Prêmio Prudential Espírito Comunitário', edição 2020. Os candidatos devem ter entre 14 e 19 anos, cursar o ensino médio em uma instituição de ensino público ou particular e atuar como voluntário. As inscrições podem ser feitas pelo site: www.premioprudential.com.br

Laboratório emite resultado de teste de Covid no idioma do país destino

O confinamento aumentou a vontade do brasileiro de viajar. Além dos indispensáveis álcool em gel e máscaras, alguns países e companhias aéreas estão exigindo o exame de PCR de Covid-19, com antecedência de 72 horas antes do embarque. O laboratório e clínica Lach está com a opção inédita desse serviço. O laudo é liberado no idioma que o paciente precisar no máximo em até 48 horas.

Delivery na madruga cresce durante a pandemia

O Alô Madruga, primeiro delivery de conveniência da madrugada carioca viu seu mercado se expandir durante a pandemia. Na contramão da crise que atinge muitos comerciantes, a marca que foi criada em 2011 está ampliando sua atuação e inaugura uma nova loja em setembro. Os pedidos podem ser feitos por telefone, pelo aplicativo ou nas lojas físicas da rede. São mais de 500 produtos disponíveis.

LEITURINHA

Livro: "Déspotas mirins, o poder das novas famílias" - Divulgação “Déspotas mirins, o poder das novas famílias”, Marcia Neder (Editora Metamorfose) - Afinal, de quem é a culpa das crianças sem limites? Na obra, psicanalista analisa a queda do poder patriarcal e as atuais construções familiares.

“Déspotas mirins, o poder das novas famílias”, Marcia Neder (Editora Metamorfose) - Afinal, de quem é a culpa das crianças sem limites? Na obra, psicanalista analisa a queda do poder patriarcal e as atuais construções familiares.



"O Caderno de Receitas do Meu Pai", Jacky Durand, tradução de Ivone Benedetti (Editora Bertrand Brasil) - Best-seller na França, o romance narra a vida de Julien, que, depois de viver trinta anos sem saber do paradeiro da mãe, se despede do pai, um renomado chef de cozinha.

