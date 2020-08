Rapidinhas da Semana - 31/08/20

Ação social ajuda mulheres em vulnerabilidade social

Empresários da Matrix Intercom fazem doação para mulheres em vulnerabilidade social. - Ricardo Amaral Na próxima quarta (09/09) serão entregues kits com álcool gel, absorventes e roupas íntimas para 250 mulheres em situação de vulnerabilidade social, em um evento na casa O Sol Artesanato, no Jardim Botânico. A ação é uma parceria entre o Centro Social Nossa Senhora do Parto e a empresa de importação Matrix Intercom. As doações foram feitas pelos empresários Leandro Martins de Almeida e Leonardo Martins de Almeida, sócios da Matrix, que desde o início da pandemia têm se engajado em ações sociais. O Centro Social Nossa Senhora do Parto oferece atendimento social, psicológico, jurídico e espiritual para mulheres e suas famílias.

O desafio de manter um Centro Cultural vivo em meio à pandemia

A Galeria de Artes Sala Djanira agora oferece exposições virtuais. - Divulgação A Galeria de Artes Sala Djanira, espaço cultural da Fundação Ceperj, embarcou na onda das exposições virtuais. A ideia, claro, é continuar pertinho dos amantes de arte mesmo em tempos de pandemia. Agora, suas exposições são feitas através do Facebook e do Instagram. Toda segunda-feira, uma nova mostra é apresentada aos internautas. A programação até meados de outubro tem obras de Carmem Teresa Elias, Cristina Jobim, Lina Luz, Mara N. Machado, Gláucio Faria, e Joana Mallet.

Hospital São Francisco recebe presente do Papa

Hospital São Francisco recebeu doação de equipamentos do Papa Francisco - Divulgação O Hospital São Francisco na Providência de Deus recebeu do Papa Francisco, quatro ventiladores para terapia intensiva e um ecógrafo para realização de exames. O diretor do HSF, Frei Paulo Batista, recebeu os equipamentos em uma cerimônia neste domingo que contou com a participação do Cardeal do Rio de Janeiro, Orani Tempesta e do médico italiano Antônio Guizzetti da empresa Hope Onlus Association, que viabilizou a doação. Os presentes fazem parte dos 18 ventiladores e 6 ecógrafos encaminhados pelo Papa Francisco ao Brasil, como ajuda a um dos países mais afetados com o novo coronavírus. O HSF foi o único hospital do Rio escolhido por Francisco para receber a doação.

Empreendedoras lançam a maior loja de materiais de limpeza do Brasil

Empreendedoras lançam a maior loja de materiais de limpeza do Brasil - Divulgação A enfermeira Luciana Vilella, a bióloga Valéria Soares e a farmacêutica Andressa de Almeida são daquelas mulheres que não têm medo de desafios. Neste sábado (05/09), elas vão inaugurar a maior loja de produtos de limpeza do país, que faz parte da franquia Ecoville e reúne produtos para higienização da casa, de empresas e automóveis com vendas no varejo e atacado. As três, que são da área da Saúde, explicam que a ideia surgiu porque o cuidado da casa ainda é uma tarefa feminina. "Nosso objetivo é tornar a rotina de higienização dos espaços mais fácil, oferecendo bons produtos com preço acessível. A mulher desempenha muitas tarefas, então, não temos tempo a perder", disse Luciana Vilella.

Inscrições para maratona de combate à violência doméstica terminam amanhã

Dados divulgados pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos registraram um aumento médio de 14,1% na violência contra a mulher nos primeiros 4 meses de 2020. Os casos de feminicídio no país cresceram 22,2%, entre março e abril deste ano. E neste momento de pandemia crescem ainda mais. Pensando em buscar novas soluções para combater a violência contra a mulher, a Hub e Tech em parceria com a InovAction, promove nos dias 4, 5 e 6/09, o “1º INOVATHON de Combate à Violência Doméstica”. A maratona de inovação online é gratuita e tem suas inscrições abertas até o dia 01/09. Inscrições no site InovAction

LEITURINHA

Livro: "Eu Sei Que Você Mente! Aprenda a Detectar Mentiras". - Divulgação "Eu Sei Que Você Mente! Aprenda a Detectar Mentiras", Georg Frey (Editora 3DEA) - Você já flagrou alguém dizendo alguma coisa e tinha certeza que era mentira? No livro, o terapeuta comportamental e criminólogo, Georg Frey, revela como desvendar se a pessoa está dizendo uma mentira má intencionada ou necessária.

Livro infantil: "A Tribo da Lakota". - Divulgação "A Tribo da Lakota", Gabriella Savine Zubelli e Fellipi Teixeira (Editora Alcateia) - Coletânea com cinco livros que tem a proposta de ajudar pais a transmitirem virtudes, valores e lições a seus filhos. As crianças poderão viajar pelo mundo desta turminha enquanto aprendem lições de igualdade, respeito, amizade.

“A Tribo da Lakota”, Gabriella Savine Zubelli e Fellipi Teixeira (Editora Alcateia) - Coletânea com cinco livros que tem a proposta de ajudar pais a transmitirem virtudes, valores e lições a seus filhos. As crianças poderão viajar pelo mundo desta turminha enquanto aprendem lições de igualdade, respeito, amizade.

