Quem não deseja ficar bonita sem sofrer? Todas nós, mulheres, buscamos opções de tratamentos de beleza pouco invasivos e sem sofrimento. Uma novidade na área de estética que promete isso é a intradermoterapia pressurizada ou o “botox sem agulhas”. Para conhecer um pouco mais sobre a técnica, conversei com a Fernanda Sanches, que é farmacêutica, cosmetóloga e diretora científica da Cosmobeauty.



- A técnica utiliza um dispositivo de injeção de alta tecnologia, que promove a administração de ativos em nível subcutâneo, totalmente sem agulhas, preservando o tecido. Um equipamento não invasivo que traz a evolução dos protocolos estéticos. O dispositivo conta com amplo espectro de atuação, pelo potencial de associar-se a tratamentos pró-remodelação e rejuvenescimento, facial e corporal – explica Fernanda Sanches.



Confira o passo a passo do novo tratamento:



- Como funciona: o tratamento consiste na aplicação de ativos na camada mais profunda da pele, dispensando as temidas agulhas, ajudando inclusive no processo de cicatrização. Esta técnica garante um tratamento eficaz, confortável e quase indolor.



- Benefícios da técnica: resultado imediato e duradouro; tem pouca contraindicação; o paciente pode retornar à sua rotina imediatamente após a sessão; mais seguro e com eficácia comprovada cientificamente.



- Resultados: os resultados podem ser vistos logo após a primeira sessão, porém são progressivos à medida que as sessões são realizadas. O número de sessões varia de acordo com cada pessoa e queixa estética. A sessão dura uma média de 40 minutos e os resultados duram, com os cuidados certos, cerca de 8 meses.