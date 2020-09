A campanha “Sinal Vermelho Contra a Violência”, lançada em todo o país em agosto, acaba de ganhar um apoio mais que especial. A Polícia Militar do Rio de Janeiro abraçou a causa, com isso o Sargento Gerson Aéber, do Batalhão de Itaperuna, decidiu criar um vídeo voltado para mulheres surdas, para alertar sobre a campanha. O policial, que também participa de um trabalho social do batalhão e oferece aulas de violão e de libras para crianças da região, percebeu que faltava fazer esse alerta para mulheres com deficiência auditiva.



- Nesse momento de pandemia, a Polícia Militar do Estado do RJ aderiu à campanha do "Sinal vermelho contra a violência doméstica”. Foi então que tive a ideia de fazer uma versão em libras, para que a mensagem chegue a todas as mulheres, toda a polícia e os batalhões do Estado. Gostaram muito e passaram a publicar pois foi uma mensagem inclusiva e aceita por todos – explicou o sargento.



No vídeo, o policial passa a seguinte mensagem: “A Polícia Militar apoia a campanha sinal vermelho contra violência doméstica. Você, mulher deficiente auditiva que sofre violência doméstica e tem dificuldades de pedir ajuda, você não está sozinha! Basta mostrar um X vermelho na mão ao atendente de uma farmácia credenciada, que ele imediatamente irá ligar para a Polícia Militar. Silêncio e mantenha a calma, anote nome e endereço, juntos podemos combater a violência doméstica”.