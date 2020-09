Autora ajuda mulheres na busca pelo amor-próprio

“Você precisa ter a autoestima elevada”, “Cadê o seu amor-próprio?”, “Você tem que se gostar, se amar”. Mulheres escutam isso o tempo inteiro, mas parece que nunca é o suficiente. Na prática, às vezes é difícil estar segura e exercitar esses sentimentos. Por isso, nessa corrente feminina do bem, nós mulheres temos que ajudar umas as outras. Uma grande representante desta força é a jornalista e escritora Michele Pin.



Em 2014 ela criou o canal virtual “Help in Love”, para ajudar mulheres com soluções práticas para seus desafios amorosos. Em cinco anos de aconselhamentos, ela recebeu mais de 60 mil pedidos de ajuda por e-mail e identificou que uma das maiores causas de relacionamentos fracassados era a falta do amor próprio. Foi aí que decidiu ir mais fundo e escreveu o livro "Desafio do Amor-Próprio", um manual prático de como chegar ao autoconhecimento e, consequentemente, ao seu amor-próprio. No livro, a leitora encontra ferramentas para alcançar e elevar a sua autoestima. Nós batemos um papo com a Michele e falamos sobre esse desafio.



Temos muitas mobilizações na luta pelos direitos das mulheres, mas o que falta para conquistarmos nosso espaço de vez?

Acho que falta mais representatividade em espaços de poder, onde mulheres e homens ocupem lugares de igualdade. Por exemplo: estamos em ano eleitoral, e se queremos políticas públicas para mulheres, precisamos votar em mulheres que nos representem. Somente com essa desconstrução das desigualdades podemos reconstruir uma sociedade mais justa para todas e todos, para que nossos direitos sejam assegurados.



Afinal, qual é o caminho para alcançar o amor-próprio?

O caminho é o autoconhecimento, que precisa ser estimulado desde cedo. Acredito que quando nos conhecemos e nos amamos, fica mais difícil que outra pessoa abuse de nós e nos manipule. Se queremos uma mudança, precisamos primeiro ser essa mudança. E amor-próprio é esse mergulho tão necessário que cada uma de nós precisa fazer em algum momento da nossa vida, mesmo que seja ao final de um relacionamento, na perda de um trabalho, etc.. A minha luta diária é para que conheçamos o amor-próprio o mais rápido possível, que ele seja ensinado nas escolas, para que desde pequenas possamos aprender a nos amar, nos respeitar e principalmente, nos proteger. Vejo a conquista do amor-próprio como um grande agente protetor contra a violência que paira sobre a mulher. Quando essa menina desde cedo sabe o seu próprio valor, ela não aceita menos do que ela merece. Ela pode até entrar em uma relação abusiva, mas não fica, porque com o amor-próprio ela terá força para quebrar o ciclo tão vicioso da violência que faz muitas vítimas, diariamente. O intuito do meu livro “Desafio do amor-próprio” é trazer esse olhar para dentro e despertar nas mulheres o desejo de descobrirem esse valor que está dentro de cada uma de nós, mesmo que ele esteja apagado ou adormecido. É um manual prático, onde você encontra ferramentas para se conhecer e se valorizar.

Aqui vai uma dica de um ótimo exercício para quem ainda não tem o livro e precisa começar a se valorizar já: Pegue um lápis e um papel e escreva nele nove qualidades sobre você. Ao final do exercício ou sempre que se sentir insegura releia, para que você sempre se lembre o quão importante e especial você é!



Com seu trabalho você encoraja muitas mulheres. Pode deixar um recado para nossas leitoras?

Acredito que todas nós temos potencial para sermos o que quisermos ser. É preciso se perceber e reunir forças para a construção do amor-próprio, o alicerce que nos trás a segurança de sermos nós mesmas. Como digo no meu livro para TODAS nós: Você não precisa ser outra pessoa para se amar, só precisa se conhecer e se valorizar!



A jornalista e escritora Michele Pin ajuda mulheres na busca pelo amor-próprio - Divulgação