Dicas para a selfie perfeita

Tirar fotos pelo celular já faz parte da nossa rotina. A foto perfeita está ao alcance de qualquer um, certo? Na prática não é bem assim! Eu adoro tirar fotos e registar cada momento importante, mas nem sempre a foto sai como eu gostaria. E quem não gosta de tirar uma boa selfie? Para ajudar nisso, fui conversar com um especialista! O fotógrafo Trumpas, que já clicou diversos artistas e celebridades, destacou várias dicas que vão tornar esse momento perfeito. Fiquem ligadas e façam fotos lindas!

"Eu costumo dizer que o primeiro passo é entender bem a questão da luz na fotografia. Uma foto boa se baseia 100% em uma boa luz. Mas o fundamental é se conhecer, saber qual o seu melhor ângulo. Cada um tem a sua própria beleza, não existe uma foto feia, existem apenas os ângulos melhores. Cada mulher tem uma beleza que é só sua e única. Então, com um belo sorriso e uma autoestima elevada, o registro será lindo e inesquecível", destacou Trumpas.

Veja as 6 dicas do fotógrafo para fazer uma boa foto:

1 - Luz: Para qualquer foto ou selfie, procure estar sempre virada na direção da luz, de frente para uma janela ou para algum lugar com a luz entrando. A luz melhor vem de fora para dentro. Se estiver na rua, observe a direção do sol. Procure estar virada de frente para o sol, para que a luz preencha bem seu rosto. Se for à noite e não tiver uma luz boa, a dica é comprar a luz artificial chamada "ring light", uma luz muito usada hoje por artistas e celebridades. Quanto mais iluminado, melhor a foto fica e com uma melhor resolução.

2 - Ficar mais magra na selfie: procure sempre virar o tronco um pouco para a esquerda ou para a direita. Não ficar de frente para a foto e inclinar sempre o rosto para cima, projetando o queixo um pouco para frente. Isso tira a famosa "papada". Também é sempre bom tirar a foto de cima para baixo. Se tiver o rosto muito quadrado, também pode virar levemente para esquerda ou para direita, para conseguir um melhor ângulo.

3 - Ficar mais magra em fotos que outros tiram: para fotos de corpo inteiro, pedir para clicar sempre de baixo para cima, para alongar o seu corpo. Nunca fazer foto completamente de frente, procure sempre dar uma inclinada para o lado, esticar a perna que está virada para a frente na pontinha do pé, inclinando o corpo um pouco para trás. Isso vai te deixar mais esticada e mais magrinha.

4 - Evitar "dobrinhas": fazer a foto sempre com o braço de frente para o lado em que o seu rosto está virado, nunca virar o rosto ao contrário do braço, para evitar as famosas "dobrinhas".

5 - Temporizador: apoiar o celular de frente para você e usar o recurso temporizador para ter tempo de verificar qual a melhor posição para fazer uma foto boa.

6 - Relaxar e se olhar: o segredo é relaxar sempre, ficar à vontade. Quanto mais tensa, mais isso vai ficar aparente na foto. Se olhe no espelho, se conheça e veja como você pode ficar na foto. Conhecer seu melhor ângulo vai sempre ajudar. Assim você saberá sempre se posicionar. Colocar a mão na cintura também valoriza um pouco. É só fazer o teste e depois curtir as lindas fotos.