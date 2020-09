Bebê precisa do medicamento mais caro do mundo para sobreviver

O pequeno Arthur Belo, com apenas um ano e dez meses, já é um grande guerreiro. Todos os dias, ele luta contra a doença degenerativa que dificulta os movimentos, a fala e, até mesmo, a respiração. A AME é uma enfermidade genética rara, que tem o Zolgensma como tratamento mais eficiente. O medicamento, porém, pode ser aplicado somente em crianças com até dois anos de idade. Perto de completar o seu segundo ano de vida, Arthur corre contra o tempo, e a família se desdobra para conseguir levantar a quantia.Conhecido como o remédio mais caro do mundo, o medicamento Zolgensma, utilizado para tratamento de atrofia muscular espinhal (AME) e cuja dose custa mais de US$ 2 milhões (equivalente a cerca de R$ 13 milhões), teve o registro aprovado, no último dia 17/08, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).Através de vaquinhas virtuais e doações de conhecidos, pouco mais de R$ 2.600.000,00 já foram arrecadados, cerca de 20% do total necessário. No entanto, Arthur fará aniversário em 8 de novembro e a proximidade da data faz com que a mãe, Alessandra, 28 anos, lute pela medicação que pode salvar a vida do filho.- É uma situação muito difícil. Tudo o que a gente mais queria no mundo era conseguir esse remédio e vê-lo andar, brincar, sair da ventilação mecânica, É uma doença muito traiçoeira. Uma hora a criança está bem e, num piscar de olhos, não está mais. Vivemos apreensivos, com medo do que pode acontecer - relata a dona de casa, que mora com a família em Grajaú (SP).A cada quatro meses, o bebê toma uma dose do único remédio disponível no Brasil para tratar a doença, o Spinraza. Apesar de ajudar a controlar a evolução do quadro, os efeitos do tratamento são limitados se comparados ao Zolgensma.- Esse remédio faz com que a doença pare de avançar. O Arthur não vai mais perder o que ele já tem, a musculatura não vai mais atrofiar. Vou fazer o possível e o impossível para conseguir dar qualidade de vida para o meu filho, para que ele consiga viver como uma criança normal. É a nossa esperança – explica Alessandra.Para saber como ajudar acesse o Instagram: @amearthurbelo