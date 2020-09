Rapidinhas da Semana - 14/09

Fairmont reabre seguindo todos os protocolos de segurança

O Hotel Fairmont Rio de Janeiro reabriu suas portas e agora adota medidas ainda mais rígidas de sanitização.

O Hotel Fairmont Rio de Janeiro reabriu suas portas depois de cinco meses, portando o selo AllSafe, que garante a implantação e execução do novo protocolo de acolhimento da Accor. A marca agora adota medidas ainda mais rígidas de sanitização. Além da vista deslumbrante da cidade maravilhosa, o lugar oferece um menu todo especial preparado pelo chef francês Jérôme Dardillac. Confira no vídeo uma receita de abobrinha assada com queijo da canastra, que é sucesso entre os clientes.

Digital influencer lança seu primeiro single

Digital influencer lança seu primeiro single

O digital influencer Igor Magalhães, novo "queridinho dos famosos", gosta de usar as mesmas roupas das celebridades e costuma "causar" com esses looks. Recentemente foi clicado usando a mesma roupa da cantora Ludmilla. Carinhosamente chamado de Hugo Gloss da Bahia, Igor agora está lançando seu primeiro single, a música Sextou, que tem tudo para ser o hit do verão. Vale conferir na página oficial do Instragram @igormagalhaesofc

Solidariedade contra o câncer de mama

Solidariedade contra o câncer de mama

Apesar da pandemia, a solidariedade não pode parar! Mulheres que passaram por mastectomia (retirada do seio) por causa do câncer terão a oportunidade de fazer gratuitamente a reconstrução da aréola através de uma tatuagem hiper-realista, na 5º edição do "Y Rosa", evento que acontece de 19 a 25 de outubro, na Barra da Tijuca. O projeto social idealizado pelo casal Yurgan e Anne Barret, busca atender mulheres que venceram o câncer de mama. Quem quiser fazer o agendamento, pode se inscrever pelo site: www.yurgantattoo.com.br ou pelo Instagram @yurgantattoo

Rodízio de espumante

Rodízio de espumante

Esta semana o Clube das Luluzinhas da Wine Out, na Barra da Tijuca, está com novidade: Rodízio de Espumantes. Serão cinco rótulos de espumantes para serem degustados à vontade no no Espaço Vision Offices. Na lista, o destaque da noite será o De Vergy Brut, elaborado na Borgonha, com sabor frutado. Uma excelente opção de diversão e a cada semana com um encontro diferente. Reservas pelo site www.wineout.com.br/eventos

Feijoada delivery da Fogo de Chão

Feijoada delivery da Fogo de Chão

A churrascaria Fogo de Chão Botafogo foi reaberta recentemente, seguindo um protocolo de 12 promessas de segurança, incluindo medidas reforçadas de higienização e readequação do modo de servir. Entre os diferenciais, o destaque fica por conta do tradicional rodízio de cortes nobres que pode ser degustado no espaço do deck, ao ar livre, durante o almoço ou jantar. Outra novidade é a deliciosa Feijoada Fogo, que fica disponível para o delivery ou para retirada nas unidades em funcionamento (Fogo To-Go), sempre às quartas e sábados.

Casa Bauducco no Shopping Tijuca

Casa Bauducco no Shopping Tijuca

A Casa Bauducco inaugurou sua nova unidade no Shopping Tijuca. O local recebe agora toda a tradição e história da família Bauducco por meio da combinação de um empório e cafeteria. Além de oferecer Panettone o ano todo, o diferencial da Casa está nas fatias da tradicional sobremesa natalina, que são servidas na hora. Vale ressaltar que, durante a pandemia, os produtos também são entregues por delivery. Vale conferir!

