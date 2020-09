Confira um bate-papo com Simone Soares

Rio - O nosso mulherão de hoje é a atriz Simone Soares. Ela acaba de produzir o suspense 'Até a Noite Terminar', que também foi o primeiro longa-metragem rodado durante a pandemia e tem previsão de estreia para novembro. Linda, simpática e engajada, Simone atua para ajudar outras pessoas que, assim como ela, também sofrem de abandono paterno. A atriz está relançando a campanha 'Sou filha da mãe, mas eu tenho pai!', que tem o objetivo de apoiar os mais de 5 milhões de brasileiros que não têm o nome do pai na certidão de nascimento.

Você é atriz desde criança e começou no 'Sítio do Picapau Amarelo'. Como foi esse começo?

Eu nasci em Taubaté e sonhava em ser atriz, sempre fui falante e desinibida, bem tagarela como a Emília. Na escola, sempre preferia fazer teatro, dançar. Quando era adolescente, trabalhei em rádio e quando fazia faculdade de Propaganda e Marketing trabalhei em uma concessionária como vendedora de carros. Com a grana que guardei, consegui fazer alguns cursos na área. Minha primeira experiência na TV foi com Raul Gil, na antiga Manchete, depois fui fazer a minissérie 'A História de Ester', na Record TV. Amo tudo ligado à arte. Sonhava em ajudar com minha arte, levando alegria, sonho, inspiração, conhecimento. Até já pensei em mudar, mas a arte me chama e me realiza.

Como está sendo esse período da pandemia?

A pandemia começou muito difícil para mim, estava muito deprimida, principalmente com o processo de reconhecimento paterno. Mas o filme 'Até a Noite Terminar' surgiu. Até desmarquei algumas vezes, mas quando li o roteiro me apaixonei. Me ofereci para ser produtora e comecei a fazer as visitas em locações. O filme seria rodado em Taubaté e comecei e ver minha família novamente. Não via minha mãe há meses. Foi ótimo! Com todas as medidas de segurança da pandemia, trabalhei bastante na produção e pude rever a família e os amigos.

Como foi o desafio de trabalhar no primeiro filme rodado durante a pandemia?

Esta foi minha primeira produção para o cinema, como protagonista e ainda atuando na produção executiva. Foi muita pressão, mas eu sou otimista e acreditava muito no roteiro, um dos melhores roteiros que li na vida. Confesso que atuar é muito mais fácil do que produzir, tiro o chapéu para todos os produtores (risos). Por causa da pandemia tivemos um protocolo muito rígido. Cuidados como quartos individuais, uma médica no set de gravação, equipamentos de segurança. Foi um trabalho muito cansativo, mas foi lindo! O ator Milhem Cortaz é um parceiro de cena incrível, intenso, dedicado, generoso. Foi um presente. Posso dizer que este filme foi um divisor de águas na minha vida e na minha carreira.

Fale sobre a campanha e a luta para ser reconhecida pelo seu pai?

A campanha foi lançada em 2015, eu em profundo desespero pedindo ajuda para as pessoas olharem esse problema que causa tanta dor e sofrimento. Não conseguia entender e aceitar. Passei a vida na casa da minha avó paterna, com meus tios e primos, sempre fui reconhecida pela família. Agora estou retomando a campanha para dar visibilidade a essa causa e fazer com que o Judiciário faça algo por essas mais de 5 milhões de pessoas que não têm o nome do pai. Quero poder ajudar, compartilhar amor, tocar o coração, para as pessoas não se sentirem rejeitadas por quem deveria dar amor. Às vezes, recebemos mais amor de pessoas que não são do nosso sangue. Você não está sozinho, tem muita gente em busca de amor. Vamos juntos valorizar o amor, a família, os amigos. Essa pandemia veio para nos mostrar o quanto somos frágeis e iguais.