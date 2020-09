Esqueceu de tomar a pílula? E agora?!

A pílula anticoncepcional é um dos métodos contraceptivos mais usados pelas mulheres. Ela foi um símbolo na década de 60 e revolucionou a liberdade sexual feminina. É difícil encontrar uma mulher que nunca tenha utilizado. Mas esses comprimidinhos são uma preocupação diária também. Qual mulher nunca esqueceu de tomar? A ginecologista e obstetra Daniela Machado, coordenadora da Maternidade do Complexo Hospitalar de Niterói, explica como utilizar corretamente a pílula.



Segundo a médica, não tem como fugir, a paciente deve criar o hábito de tomar o remédio ou procurar outro método. “A mulher deve ter a preocupação em tomar o remédio frequentemente, no horário certo, para garantir a eficácia. Se ela começa a tomar de forma muito irregular, estará se expondo a engravidar. Se ela está tomando de forma irregular e não consegue seguir a frequência, talvez este não seja o melhor método para ela”, destaca Daniela. “Caso ocorra uma emergência, esqueceu a minha pílula em casa, por exemplo, a melhor solução é usar a camisinha”, alerta a médica.



Os métodos contraceptivos mais modernos para a mulher são os de longa duração, que são colocados e podem ficar durante um grande período. “Isso vale para o DIU Mirena, para os DIU’s hormonais e o implante subcutâneo. O DIU pode ficar até 5 anos e o implante até 3 anos. Eles têm hormônios que são de baixa dosagem, que garantem a contracepção da mulher com menor efeito colateral que os hormônios presentes nas pílulas anticoncepcionais. Um alerta que deixo para as mulheres é irem ao seu ginecologista frequentemente, conversar sobre os métodos mais modernos e quais os mais adequados para ela”, explica Daniela. A médica ainda destaca quais são as vantagens e desvantagens da pílula.



Vantagens da pílula:

- Controla e diminui o ciclo menstrual;

- Controla a cólica nas pacientes que têm muita dor;

- Para quem possui distúrbios de pele, pode melhorar a pele e a oleosidade.



Desvantagens da pílula:

- Aumenta o risco de trombose;

- Em alguns pacientes pode ocorrer retenção de líquidos;

- Diminuição da libido.